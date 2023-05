ASFI afirma que es válida la participación del Banco Unión en la solución de Fassil





17/05/2023 - 20:58:41

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) afirmó este miércoles que la participación del Banco Unión S.A. en la adjudicación de los activos y pasivos del Banco Fassil S.A. “es plenamente válido y no contraviene en absoluto lo dispuesto por los parágrafos IV y V del Artículo 330 de la Constitución Política del Estado”. “El procedimiento de solución aplicado al Banco Intervenido, en el que participa Banco Unión S.A., junto con otras ocho entidades bancarias del país, se realiza en estricto apego a las disposiciones legales contenidas en la señalada Ley de Servicios Financieros, por lo que el mismo es plenamente válido y no contraviene en absoluto lo dispuesto por los parágrafos IV y V del Artículo 330 de la Constitución Política del Estado”, aseguró en un comunicado. De esta forma respondió al diputado de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón, quien dijo que Banco Unión S.A. “tendría la figura legal de entidad o institución pública”, razón por la cual su participación en el procedimiento de solución aplicado a Banco Fassil S.A. sería “ilegal e inconstitucional”. “Dichas declaraciones carecen de veracidad y son totalmente ajenas a las disposiciones constitucionales”, enfatizó la ASFI. En el comunicado se argumenta que “el giro principal de la actividad comercial de Banco Unión S.A. es la intermediación financiera, es decir, realizar operaciones con el público de captación de ahorros y colocación de créditos, independientemente de su calidad de ‘entidad bancaria pública’ en el marco de las Ley 331”. “Por tanto, al no constituirse en una entidad o institución pública como tal, está plenamente habilitada para realizar operaciones de transferencia de activos y pasivos de otras entidades financieras en virtud del marco regulatorio dispuesto por la Ley No 393 de Servicios Financieros”, aclaró el ente regulador. Como resultado del proceso de solución a cargo de la ASFI, nueve bancos (Bisa, de Crédito, Económico, Fie, Ganadero, Mercantil Santa Cruz, Nacional de Bolivia, Unión y Solidario) se hicieron cargo de la cartera y cuentas de ahorros de la intervenida entidad financiera Fassil. De ese modo, el 22 de mayo concluirá la migración de base de datos de Banco Fassil a las nueve entidades, lo que permitirá que los ahorristas puedan acceder a su dinero y los prestatarios pagar sus créditos a las financieras que se les asignó. El 26 de abril Banco Fassil fue intervenido por la ASFI, por denuncias y una serie de irregularidades en su administración. El Gobierno afirmó que los dineros de los ahorristas de la entidad financiera están garantizados.