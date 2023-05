Allanan predios de jesuitas y designan a 3 fiscales para investigar casos de abusos de curas en La Paz





17/05/2023 - 20:23:44

Página Siete.- El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó este miércoles que se designó una comisión integrada por tres fiscales que investigarán las dos denuncias contra sacerdotes implicados en abusos sexuales registrados en la sede de Gobierno. Dicha comisión hizo allanamientos en predios de los jesuitas en esta jornada. “El día de ayer nos hemos reunido con la comisión, son tres los fiscales que van a atender este caso, fiscales de la unidad de género; estas personas ya están haciendo las actividades investigativas. Entiendo que se van a realizar dos allanamientos”, señaló Alave. Mencionó que se trata de dos denuncias en La Paz, sin embargo, no dio detalles de los lugares donde se registraron esos hechos ni de los religiosos implicados. Preliminarmente se conoce que uno de los casos es contra el sacerdote Alejandro Mestre. Alave indicó que al momento se está coordinando los antecedentes de estas denuncias y aún no se presentaron víctimas. Agregó que el caso no está en reserva. Audalia Zurita, abogada de la Compañía de Jesús, informó que el exprovincial y sacerdote jesuita Osvaldo Chirveches presentó hace unos días una denuncia respecto a dos casos que investigó y procesó la orden religiosa, referidos a los jesuitas fallecidos Luís María Roma y Alejandro Mestre. Detalló que el caso Roma fue remitido a Santa Cruz, debido a que los hechos denunciados hacen referencia a la región cruceña de Charagua. El caso Mestre se investiga en la Fiscalía de La Paz y por ese caso se hizo allanamientos a oficinas de los jesuitas en La Paz. “Sí han realizado un allanamiento en búsqueda de información y documentación que está en poder de la curia respecto a los sacerdotes involucrados en los delitos denunciados”, mencionó la abogada. Agregó que fiscales, personal de apoyo y laboratorio e investigadores ingresaron a las oficinas en la Curia de los jesuitas, ubicada cerca del Colegio San Calixto de la ciudad de La Paz. La jurista indicó que los investigadores se llevaron algunos documentos y precintaron las oficinas. Remarcó que la Compañía de Jesús coadyuvará en las investigaciones porque no tiene nada que ocultar. Además, explicó que el caso del sacerdote jesuita Alfonso Pedrejas, denunciado por actos de pederastia en el colegio Juan XXIII, se investiga en Cochabamba, donde se citará a quienes resulten encubridores de esos hechos.