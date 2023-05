Analistas coinciden en que la relación entre Santa Cruz y el Estado es crítica





17/05/2023 - 20:20:53

El Deber.- Desde el Comité Cívico pro Santa Cruz informaron que, en el segundo coloquio para analizar la relación del Estado con Santa Cruz, se llegó a la conclusión de que la situación es crítica. Cinco profesionales del medio emitieron sus criterios y plantearon algunas posibles soluciones. Este evento forma parte del ciclo de actividades destinadas a dar cumplimiento al segundo mandato del cabildo del 13 de noviembre de 2022, que tiene la finalidad de promover el debate social y elaborar una propuesta participativa para plantear al Estado un nuevo modelo de relación con el gobierno y todos sus órganos. El abogado Agustín Zambrana califica a la actual relación de Santa Cruz con el Estado como crítica porque no existe entendimiento entre ambas partes. “El centralismo de (la) plaza Murillo es lo que nos está agobiando y ahogando, dejando sin respiro a una nación que quiere crecer, pero no la dejan”, remarcó. Maggy Talavera, presidente de la Asociación de Periodistas, manifestó que se trata de "una relación perversa, que se reclama al fijar la vista en el gobierno central pero también es típica en los otros niveles de Gobierno, de un mandante abusivo sobre mandados abusados, contrariando lo que manda la norma que (dice que) los primeros deberían ser los cumplidores de un mandato (...) dado por los mandantes”. Por su lado, la politóloga Susana Seleme identificó el origen del problema al señalar que “en Bolivia tenemos no solo un Estado central, sino un Estado (con vocación) centralista”, al que se le agrega agravantes especiales, porque “es un centralismo autoritario, totalitario y antidemocrático”; que “no admite las múltiples determinaciones de la realidad ni la convivencia entre diferentes ni la pluralidad política”.​ Rolando Schrupp consideró que Santa Cruz es una “colonia del Estado andino-centrista”, que ha llevado al Estado boliviano a una crisis estructural. Atribuye también que esta situación se ha afianzado desde el 2006, a partir de la derrota política sufrida en la Asamblea Constituyente y la instalación del Estado plurinacional, desde donde "se impuso un esquema de dominación política y hegemonía cultural que intenta consolidar un genocidio cultural". A su vez, el analista político Carlos Valverde manifestó: “Es muy difícil ser boliviano siendo cruceño”. “Nuestro proyecto (cruceño) va mucho más allá de lo que quiere el Estado para con nosotros”, argumentó. A su vez, ilustró que el Estado y Santa Cruz viven en dos líneas paralelas y que los paralelos no se juntan; y lo que se debe lograr, en algún momento, es encontrar un 'empate virtuoso'. Asimismo, todos los participantes de este coloquio plantearon algunas sugerencias. Zambrana sugirió una Asamblea Constituyente y volver al Estado Republicano. Talavera consideró que la autonomía actual es incompleta y que no se han aprovechado las competencias disponibles. Planteó la necesidad de desarrollar el diálogo, entender que Santa Cruz no es la misma de antes y que necesita ser escuchada, como el resto de los departamentos, pues “a nadie le conviene seguir sosteniendo la relación actual con el Estado”. Seleme argumentó que, para revertir la hegemonía cultural y la dominación política que se ejerce desde el centralismo, debe apelarse a la lucha democrática en el mismo sistema político. Solo así se podrán crear condiciones para profundizar las autonomías. “Podemos luchar por tener más competencias”, completó. Shrupp planteó transformar el gobierno moral en un gobierno civil y así competir con el monopolio estatal en la solución de los problemas de la sociedad. Valverde abogó por reencaminar las gestiones para formalizar el Pacto Fiscal, ejercer las competencias establecidas en el estatuto autonómico y mejorar las asimetrías del proyecto cruceño.