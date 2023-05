Nueva plataforma del TSE tendrá biometría facial y certificación internacional





17/05/2023 - 20:12:08

Después de 14 años, Bolivia contará con una nueva Plataforma Biométrica que no solo sumará a la biometría dactilar la facial, sino el respaldo de la certificación de “precisión” de la estadounidense Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), afirmó este miércoles el director del Servicio de Registro Cívico (Serecí), Javier Hinojosa. Luego de tres licitaciones declaradas desiertas por distintas razones, el 10 de mayo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) adjudicó la “Actualización de la Plataforma Biométrica” a la empresa HDA Inversiones e Ingeniería en Tecnología S.A. por Bs 29.963.000. De acuerdo con Hinojosa, la empresa ahora debe presentar todos los documentos exigidos en el proceso de licitación, para ser verificados y firmar, si no hay ninguna observación, el contrato el 20 de junio. Una vez cumplido el procedimiento, la empresa que representa a la firma japonesa NEC, que provee el hardware para este proceso de actualización, tendrá un plazo de 220 días para cumplir con su trabajo, aproximadamente entre enero y febrero de 2024. La empresa – explicó Hinojosa – cambiará la “aplicación de comparación biométrica” del Padrón Electoral, que data de 2009, “para evitar más de un registro de una sola persona”. Precisamente con ese objetivo, adicionalmente a la biometría dactilar, que se utiliza en estos momentos para la conformación del Padrón Electoral Biométrico, se incorporará la biometría facial. “Es una tecnología que permite, a través de la medición de los rasgos de la cara, de las distancias entre los ojos, la nariz, la frente y otros rasgos, establecer también un mapa que permita identificar a una persona garantizando que ésta no pueda estar inscrita dos veces en el Padrón Electoral Biométrico”, detalló Hinojosa. Esta técnica de la biometría facial ya se aplica a escala internacional, al igual que en el sistema financiero y en algunos trabajos, este último para el control del personal. Una vez concluida esa labor, se realizará la migración de la información de los registros del Padrón Electoral Biométrico a la nueva plataforma, tarea que será ejecutada en un cien por ciento por el personal del Tribunal Supremo Electoral y del Serecí, sin intervención de la empresa adjudicada. En una conferencia de prensa, Hinojosa aclaró que la empresa HDA Inversiones e Ingeniería en Tecnología S.A. no tuvo relación contractual con el TSE en el pasado. Afirmó, además, que su labor no es de cómputo de resultados, como de forma errada señalaron algunos exlegisladores, sino con la plataforma biométrica que se emplea para efectuar la comparación de las huellas dactilares de las personas. Recordó que la auditoría de 2017, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), estableció que Padrón Electoral Biométrico tiene un grado de exactitud del 98,9% y que ninguno de los informes de las comisiones de observación electoral de los últimos procesos de votación objetó el registro nacional. “La tecnología del software nos va a permitir garantizar mayor precisión en la contrastación de las pruebas, nos va a permitir, además, incorporar la biometría facial, para que no solo tengamos la biometría de los diez dedos de las manos”, insistió. Y como “una de las garantías más importantes” de este proceso de actualización, Hinojosa señaló que el “el algoritmo comparación biométrica está certificado por el NIST, el NIST es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos”. “En este Instituto se efectúa la verificación de la precisión de todos los algoritmos que son utilizados en biometría. El algoritmo de verificación biométrica que ha presentado la empresa, que es la NEC, está dentro de los primeros lugares en precisión en algoritmos dactilares y faciales”, destacó.