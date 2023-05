Diputados buscará este jueves aprobación de la ley transitoria para las elecciones judiciales





17/05/2023 - 20:06:52

La Cámara de Diputados debatirá este jueves el proyecto de Ley Transitoria para Garantizar el Proceso de Preselección y Elección judicial. La sesión se instalará a las 13h00 y tiene en su segundo punto de la agenda el tratamiento del proyecto de ley aprobado la noche del lunes en la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral. El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, adelantó el martes que se aplicará la moción de dispensación de trámite para agilizar la aprobación de la iniciativa legal que reduce de 80 a 70 días la postulación y preselección de postulantes, a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), y de 150 a 120 días la organización y realización de las elecciones que debe ejecutar el Tribunal Supremo Electoral (TSE). De acuerdo con el artículo 103 del Reglamento de Debates de la Cámara de Diputados, “la moción de dispensación de trámite y voto de urgencia es la que propone liberar del cumplimiento del procedimiento normal a cualquier asunto que por su naturaleza o urgencia así lo requiera”. “Estas mociones podrán considerarse en un tiempo máximo de treinta minutos, transcurrido el cual se procederá indefectiblemente a resolver el asunto mediante el voto de dos tercios de los miembros presentes”, establece la disposición. Por mandato constitucional, la Asamblea Legislativa Plurinacional debe realizar el proceso de preselección de los candidatos para la conformación, en elecciones, del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Esta labor fue suspendida, el 28 de abril, por una medida cautelar emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tras admitir una acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por el diputado de Creemos Leonardo Ayala. La primera interrupción se dio el 13 de abril, por decisión de un fallo de la Sala Constitucional Primera de Beni, a demanda del abogado Miguel Ángel Balcázar, que observó el requisito de no emitir comentarios políticos. El presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, el diputado del MAS Juan José Jauregui, aclaró que la acción de inconstitucionalidad abstracta no objeta el reglamento ni la convocatoria, sino la resolución que aprobó ambas disposiciones, porque, en opinión del diputado Ayala, correspondía una ley. Pero, además, el diputado de Creemos solicitó al TCP que la ley sea aprobada por dos tercios de los legisladores presentes y no por simple mayoría, como se lo hace con cualquier norma. Una vez que el TCP emita su sentencia y la Asamblea reactive y complete el proceso de preselección, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) organizará el proceso electoral. En las elecciones, los bolivianos elegirán a los nuevos magistrados y consejeros que conformarán el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura (CM), quienes deben asumir sus cargos en enero de 2024.