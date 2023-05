Supercomputadora predice cómo y cuándo será el fin del mundo





17/05/2023 - 16:14:28

En el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), un equipo de ingenieros y científicos decidió consultar a la supercomputadora ‘Big Think’, la más potente de Australia, cómo será el crecimiento de la población en el mundo en los próximos años. Al generar el modelo de análisis, los científicos se sorprendieron porque recibieron más de lo que esperaban. La supercomputadora pronosticó cuando y por qué razones será el fin de la humanidad. La predicción realizada por la supercomputadora se produjo gracias al sistema llamado World One, el mismo estableció que para el año 2020 la humanidad llegaría a un punto de no retorno en el proceso que conduciría a su extinción. ¿Qué es y cómo funciona el reloj del fin del mundo? Según ‘Big Think’, si la civilización humana no aplica acciones, de inmediato, la vida en la tierra solo será hasta el años 2040 y 2050. Algo alarmante ya que, se habla de apenas unos pocos años. No es el primer informe de la supercomputadora



En un informe generado por la supercomputadora a inicios de 1970 y, posteriormente divulgado por medio europeos como la emisora australiana ABC, “cuando llegue el año 2020, la contaminación en el globo terráqueo llegaría a un punto crítico y a partir de ese momento dicha situación comenzaría a matar personas que habitan en diferentes zonas del planeta”, se cita en el documento. Algo que los científicos aseguran, se está viviendo debido a la crisis desatada por los efectos de la industria en el globo terráqueo. Todos los cálculos que realiza la supercomputadora se basaron, según el portal especializado citado anteriormente, en las tendencias en los niveles de contaminación, el crecimiento de la población, la finitud de los recursos naturales y la calidad de vida general de la Tierra.