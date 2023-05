Un párroco es acusado de abuso sexual agravado y el Gobierno advierte que no habrá impunidad





17/05/2023 - 15:08:01

Un exseminarista denunció haber sido víctima de abuso sexual por el párroco Milton Murillo O., quien fue aprehendido este miércoles y ahora permanece en celdas policiales en Tarija. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó la aprehensión del religioso y advirtió que no habrá impunidad en delitos de violencia sexual. “Se informa al pueblo boliviano de la aprehensión del párroco Milton Murillo, padre de la Iglesia San Roque de Tarija, por el delito de abuso sexual agravado. No habrá impunidad de ningún tipo, y menos aún en casos de esta naturaleza”, escribió la autoridad en sus redes sociales. Según medios locales, el operativo policial fue ejecutado al promediar las 07h30 de la mañana cuando lo interceptaron en inmediaciones de la iglesia San Roque. El Ministerio Público investiga este caso as denuncias, el párroco de la Iglesia San Roque está en dependencias policiales.