El presidente a sus ministros: Mantengan limpios sus apellidos porque no se tolerará corrupción ni tráfico de influencias





17/05/2023 - 10:40:15

El presidente Luis Arce advirtió este miércoles que en su administración “no hay tolerancia” a la corrupción ni al tráfico de influencias y recomendó a su gabinete de ministros mantener “limpios sus apellidos”. Arce lamentó, en la posesión del nuevo Ministro de Medio Ambiente y Agua, que se utilice su nombre y del vicepresidente David Choquehuanca “en hechos que no condicen a la verdad”. “Queremos ser aquí enérgicos y enfáticos, nadie puede ir a nombre ni del Vicepresidente ni del Presidente a hacer ninguna gestión ni levantar sus nombres. Ahí pedimos a los ministros, a las diferentes instituciones públicas, a los propios medios de comunicación, que se denuncien estos hechos, para ser castigados y censurados con todo el peso de la ley”, remarcó. El mandatario lamentó —en clara alusión al ex ministro Juan Santos Cruz, quien renunció al cargo a exigencia suya— hechos que no guardan relación con la conducta revolucionaria y la de una persona que está comprometida con su pueblo. Cruz, desde ayer, martes, tiene cárcel preventiva tras prestar su declaración informativa ante la Fiscalía, en el marco de la investigación por legitimación de ganancias ilícitas que lo involucran en movimientos millonarios y denuncias de cobros de sobornos a empresas contratistas de obras civiles. El jefe de Estado, en ese marco, recomendó a sus ministros de Estado, y a todos los servidores públicos, tomar en cuenta que al abandonar las funciones administrativas se debe dejar también el “apellido limpio para nuestros hijos”. “Al final lo más importante (…) es dejar el apellido limpio para nuestros hijos, es el patrimonio y el legado más importante que uno puede dejar y eso se hace con trabajo honesto, transparente, con dedicación, con esfuerzo y con compromiso, no solo con el Presidente y Vicepresidente, sino con el pueblo boliviano, con uno mismo, con la familia”, reflexionó.