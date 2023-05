Un hombre le ocultó a su esposa su millonaria fortuna durante casi 20 años





17/05/2023 - 10:09:57

Una mujer china descubrió al divorciarse que su expareja le había ocultado su millonaria fortuna durante los casi 20 años de matrimonio que vivieron juntos, recogen medios locales. Yu Hong, que se dedicó a ser ama de casa a tiempo completo durante su vida conyugal, decidió presentar una demanda de divorcio argumentando que la relación se había debilitado con el tiempo. Sin embargo, el proceso de separación le daría una inesperada sorpresa. Una investigación judicial posterior a la demanda reveló que su expareja, Qin Lan, tenía éxito en sus negocios. Este poseía 18 propiedades inmobiliarias y contaba con activos de más de 100 millones de yuanes (unos 14 millones de dólares). Al enterarse de las intenciones de su esposa, el hombre le dijo al juez que la relación no estaba mal y que no estaba dispuesto a divorciarse. Según el medio, ante la declaración de su pareja, la esposa se conmovió y el tribunal rechazó la petición de divorcio. Así, los cónyuges continuaron con su vida matrimonial. No obstante, la mujer volvió a presentar la demanda medio año después, y se develó que Qin había transferido en secreto todas sus propiedades a la hija de su exesposa, alegando que había ganado dinero como resultado de sus propios esfuerzos y que Yu "era solo una ama de casa sin trabajo". La jugada del hombre falló y la Justicia dictaminó que la transferencia de los bienes inmuebles no era válida y finalmente la corte disolvió el matrimonio.