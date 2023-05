El MAS retira su apoyo al Gobierno y dice que fue un error elegir a Arce





17/05/2023 - 09:11:46

Página Siete.- El Movimiento Al Socialismo (MAS) liderado por Evo Morales terminó de desmarcarse ayer del gobierno de Luis Arce, que atraviesa por un remezón por las denuncias de corrupción contra el ahora exministro Juan Santos. El vicepresidente del partido azul, Gerardo García, dijo que fue un error haberlo elegido como jefe de Estado. También acusó al primer mandatario de haberse “derechizado”; indicó que la dirección del MAS ya no recibe los “aportes” de los funcionarios desde 2022 y aseguró tajantemente que si los ministros de Evo Morales cometían algún acto de corrupción, lo hacían “con miedo”. Así, el partido azul quita todo su respaldo al gobierno de Arce y David Choquehuanca, ya que la actual dirigencia presidida por Morales es dueña de la sigla del MAS-IPSP. ¿Fue un error ponerlo en la Presidencia del país?, preguntaron los periodistas a García. Éste respondió: “Yo creo que sí, porque ... mire, estamos viendo las debilidades de su gobierno”. El segundo hombre del MAS también calificó de traidores al presidente Arce y al vicepresidente David Choquehuanca, de quien además dijo que es “un resentido político”. “El Mallku decía, no hay que confiar en un k’ara, un k’ara (hombre de ciudad) siempre te va a traicionar a la media vuelta. Habíamos confiado por ser un buen economista, un buen administrador del país, pero nuestro presidente Luis Arce parece que ha nacido para ser mandado y no para mandar en el país”, dijo. García llegó a la ciudad de La Paz para dar una conferencia de prensa, escoltado por legisladores evistas con quienes disparó toda su artillería contra Arce, su gabinete y el sector renovador. Uno de ellos, el diputado evista Héctor Arce Rodríguez, no ahorró adjetivos calificativos contra el Órgano Ejecutivo por el escándalo de corrupción que se destapó en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. “Ese edificio del frente fue construido por el hermano Evo Morales para planificar el desarrollo del país (...) Hoy lamentablemente ese edificio del frente acoge a delincuentes, a corruptos, a sinvergüenzas que asaltan los bolsillos del pueblo boliviano (...) En ese edificio que está al frente tenemos a algunos servidores públicos monreros de especialidad, descuidistas, carteristas, cogoteros”, afirmó Arce. En la conferencia los periodistas recordaron a García que en los 14 años de gobierno de Evo Morales, varios de sus ministros cometieron actos de corrupción. El dirigente dijo que el líder cocalero siempre decía a sus colaboradores que tenía “cero tolerancia a la corrupción” y que si sus colaboradores cometían ilegalidades lo hacían con “miedo”. “Entonces, había miedo de nuestros ministros; si algo hacían, (lo hacían) tal vez con miedo ¿no? Pero ahora se ve que es abiertamente, ahora parece que hay protección a la corrupción”, dijo García. El político evista también envió un mensaje directo a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien el domingo 14 aseguró que el gobierno de Luis Arce seguía siendo del MAS y que no se había derechizado. “Que no mienta” al pueblo, dijo. Aseguró que tiene las suficientes pruebas de que Arce ya es un gobierno de derecha y acto seguido leyó varios titulares de medios escritos que, según su opinión, demuestran su versión. “‘Arce celebra despliegue de hospital contra el dengue sin decir que fue donado de Estados Unidos’. Ahí está, Arce feliz en Página Siete. Eso nos demuestra que está derechizado, han hecho acuerdos con la derecha”, dijo. Para García no es concebible que autoridades municipales opositoras al MAS -en alusión a Manfred Reyes Villa- se reúnan con algunos ministros de Estado; que el Gobierno pida informes a la DEA sobre los narcotraficantes y que algunos ministros -en alusión a Édgar Montaño- “ataquen” a Cuba y Venezuela. “Nosotros nos sentimos avergonzados”, puntualizó. Héctor Arce envió un mensaje al jefe de Estado: “Hermano Lucho, si usted no va a poner mano firme, no va a demostrar una acción clara de luchar contra la corrupción, la corrupción va a ser nuestra tumba. Eso tiene que tener muy presente”.