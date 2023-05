Policías, funcionarios y familiares usaron 60 cuentas para manejar las coimas del exministro Santos





17/05/2023 - 08:04:06

Página Siete.- El Viceministerio de Transparencia identificó al menos 60 cuentas bancarias, las que presuntamente están vinculadas al manejo del dinero generado por las coimas que cobró durante su gestión el exministro de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Juan Santos Cruz. En la lista de quienes hicieron depósitos y retiros figuran nombres de funcionarios de esa cartera de Estado, policías, familiares de la exautoridad y particulares. “El investigado (Jhonny Santos, sobrino del exministro) recibió en la citada cuenta (del Banco Unión) a través de depósitos, traspaso de fondos y traspaso entre bancos, durante el periodo de noviembre de 2020 hasta enero e 2023, un total de 297.435 bolivianos, siendo los depositadores y la estructura la siguiente...”, señala parte de la denuncia que presentó el 6 de mayo la viceministra de Transparencia, Susana Ríos. En ese detalle se explica que hay 10 cuentas relacionadas directamente a la red de corrupción, conformada por un “equipo de trabajo” que manejó dineros provenientes de coimas para el exministro Santos. Pero además la investigación preliminar detectó el uso de más cuentas bancarias e implicados. “Inicialmente, tenemos la presencia de 10 cuentas, en las que hay algunas operaciones vinculadas probablemente a este tipo de situaciones (lavado de dinero proveniente de las coimas). Pero, también se han identificado alrededor de 50 cuentas más, eso es una investigación que es bastante compleja, porque hay muchas operaciones bancarias que hay que verificar”, declaró Ríos, hoy.

$!El exministro Juan Santos, aprehendido en puertas de la Fiscalía de La Paz.

El exministro Juan Santos, aprehendido en puertas de la Fiscalía de La Paz. APG Análisis financiero En el documento de denuncia que figura en el cuaderno de investigaciones, al que Página Siete tuvo acceso, se tiene una lista de quienes depositaron dinero entre noviembre de 2020 y 2023, a cuentas de Jhonny Santos, uno de los dos primeros detenidos. La nómina está encabezada por Jesibet O.C. y se la señala como “investigada”, quien podría ser la principal denunciante sobre cómo se negociaron las adjudicaciones del MMAyA en la gestión del exministro Santos, según explicó la viceministra Ríos. La mujer hizo dos depósitos a cuentas de Jhonny Santos, uno de 17.500 bolivianos en 2021 y otro de 30.000 bolivianos en 2022. Al margen de ella, en la misma lista figuran funcionarios del MMAyA como Isaac T.A. que depositó 34.800 bolivianos; Fanny T.O. con 25.000 bolivianos; Mercedes S.G. con 15.800 bolivianos; Kenny Q.H. con 6.000 bolivianos y María F.Q. con 3.200 bolivianos. Asimismo, figuran dos funcionarios policiales: Ángel C.A. que depositó 30.000 bolivianos y Daniel A.S. que pagó 3.835 bolivianos. En esa lista también se detalla que su tío, el exministro de MMAyA, le depositó 10.500 bolivianos. Sin embargo, más adelante, en la denuncia de Transparencia se detalla que Jhonny Santos hizo dos depósitos presuntamente ligados al lavado de las coimas, el primero de 50.000 bolivianos en favor de Fernando L.T.J., cuñado del exministro de MMAyA, y el segundo de 5.000 bolivianos a una cuenta de su tío. Inicialmente, la denuncia fue presentada contra Jhonny Santos y Viviana Bautista, ambos funcionarios del MMAyA. Del análisis financiero realizado por Transparencia, se verificó que si bien ambos recibieron dinero en sus cuentas y realizaron eventuales giros a terceros, los dos compraron 11 inmuebles en Pando y Tarija. Lo llamativo de esas adquisiciones es que los pagos se realizaron en efectivo y en fechas en las que no se registraron movimientos en sus cuentas bancarias. En una de sus declaraciones, Jesibet O.C., afirmó que el exministro los acusó a ella y a su edecán del “robo” de 10.000 bolivianos, que eran parte de las coimas y el uniformado había recogido para entregarlo a Juan Santos. En el caso de Viviana Bautista, ella recibió en una de sus cuentas 98.555 bolivianos de otra cuenta a nombre del exministro Santos. Además de él, en el cuadro figuran otros 11 funcionarios del MMAyA que depositaron en total, a nombre de Bautista, 266.429 bolivianos entre noviembre de 2020 y 2023. Aprehensión De forma paralela a las declaraciones de la viceministra, el exministro Santos se presentó este martes a declarar ante la Fiscalía, por legitimación de ganancias ilícitas, luego de conocer que el proceso se amplió en su contra. La presentación de Santos fue “espontánea”, pero debió esperar varias horas antes de dar su testimonio, pues el fiscal del caso estaba en otra audiencia. La declaración comenzó a las 10:30 y se extendió hasta las 15:10, aproximadamente, cuando salió de oficinas de la Fiscalía ya en calidad de aprehendido rumbo a celdas policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde esperará hasta ser notificado con la imputación y posteriormente con la hora de la audiencia cautelar, en la que se definirá si se defenderá en libertad o será enviado a la cárcel mientras dura la investigación. La “negociadora” La viceministra Ríos sostuvo que, en un inicio, la denuncia no se presentó contra Santos porque sólo se logró documentos que respaldaban una posible legitimización de ganancias ilícitas por parte de Jhonny Santos y Viviana Bautista. Sin embargo, explicó que esperan que la denunciante, Jesibet O.C. se presente a declarar ante la Fiscalía para aclarar el manejo del dinero. “Hay una declaración (hecha a medios televisivos) de la señora Jesibet O.C. que afirma que ha entregado dinero en efectivo (al exministro Santos), la información que nosotros (Transparencia) hemos investigado tiene que ver con registros de propiedades y de cuentas, que no reporta identidad a lo que la señora declaró, por eso la investigación es compleja y debe llegar a todos los partícipes de estos hechos”, señaló la viceministra Ríos. Jesibet O.C. sería quien, presuntamente por órdenes del exministro Santos, estaba a cargo de “negociar” el porcentaje de las coimas cobradas a empresas que se favorecieron con contratos del MMAyA. En su declaración ante medios televisivos, aseguró que, desde noviembre de 2020 hasta enero de 2023 entregó más de 20 millones de bolivianos al exministro Santos, en efectivo y por medio de depósitos bancarios. En esa línea, la viceministra también señaló que se pedirá investigar a las empresas que se adjudicaron contratos en la gestión de Juan Santos Cruz en el MMAyA, con el fin de identificar las irregularidades. Jesibet O.C. reveló que son al menos ocho los contratos que ella “negoció” durante todo el tiempo que trabajó a órdenes de Santos.