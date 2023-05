Legisladores exigen al Ministerio Público aplicar mano dura contra Santos





17/05/2023 - 07:56:57

El Deber.- Diferentes repercusiones surgieron este martes luego que la Fiscalía dispuso que el exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, sea aprehendido, después que se halló indicios por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Se trata del cuarto ministro en lo que va de la gestión del presidente Luis Arce Catacora que se ve involucrado en presuntos hechos de corrupción. En este caso específico ‘coimas millonarias’. Los dardos vinieron del oficialismo (lado 'evista') y oposición. El jefe de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados, Andrés Flores, deslindó que el Gobierno y diputados del instrumento político estén protegiendo actos de corrupción, y por ello exigió al Ministerio Público que "aplique mano dura contra Santos y continúe con la indagación contra la exautoridad, caiga quien caiga". “Nosotros, como diputados, no defenderemos la corrupción. Hoy por hoy no podemos mancharnos por algunos ministerios”, afirmó. De su lado, el parlamentario por la misma tienda política oficialista, Gualberto Arispe, sostuvo que en su momento, cuando lo interpelaron le dieron el voto de confianza, pero no sabían de todo lo que más adelante se fue denunciando. Indicó que la justicia debería recuperar los recursos en este caso y se establezcan las responsabilidades. “No estamos para encubrir ni callar hechos de corrupción, la justicia debe actuar y recuperar esos recursos económicos, esos bienes que se han adquirido que no son pocos. Las cuentas y movimientos hay que investigar”, opinó Arispe. Por su parte, el jefe bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, aseguró que no sólo se trata de Juan Santos, sino de una organización criminal de funcionarios públicos del gobierno de Luis Arce que se dedicaron a robar al ciudadano. Aseveró que esta investigación no sólo debería abordar al exministro de Medio Ambiente, sino a otras personas, entre familiares de Santos y funcionarios. Urquidi manifestó que en la audiencia de medidas cautelares la Fiscalía debería pedir a la justicia la detención preventiva de Juan Santos por el plazo de 180 días. Finalmente, el senador por Creemos, Henry Montero, señaló que los hechos de corrupción no son aislados, sino recurrentes y que engloban al Movimiento Al Socialismo y al gobierno de Luis Arce. “Hoy (Juan Santos) está aprehendido, tendrá que aclarar todos los procesos y tendrá que decir si era recaudador de una autoridad superior”, expresó. El ahora ex ministro de Medio Ambiente fue denunciado por una exoperadora suya de haber traficado con al menos Bs 19 millones producto de las coimas que exigió a las empresas que se adjudicaron proyectos de construcción en distintos departamentos del país. La presión mediática fue creciendo y el fin de semana se vio obligado a presentar su renuncia al cargo; 48 horas después fue aprehendido por las autoridades.