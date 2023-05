Ministro Montaño se salva de la censura en el Legislativo





17/05/2023 - 07:41:49

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, no fue censurado la noche de este martes en el acto interpelatorio en la Asamblea Legislativa Plurinacional, por la labor de Boliviana de Aviación (BoA) y los proyectos aeroportuarios. El vicepresidente y presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, explicó al final de la votación que no se alcanzó los dos tercios de voto para el caso de censura. "Se necesitaba 96 votos para los dos tercios y hay 87 votos. No existiendo los dos tercios se desecha la censura y no habiendo más temas en el Orden del Día se concluye la presente sesión", explicó. Ni la opción del Orden del Día Puro y Simple, que no produce efecto alguno, logró la mayoría absoluta de los votos, ni la resolución del Orden del Día Motivado, que conlleva la censura, obtuvo el apoyo de los dos tercios de votos. La primera opción consiguió sólo el apoyo de 45 de los 144 legisladores presentes. Se necesitaban 73 votos para su aprobación. En tanto, la resolución del Orden del Día Motivado obtuvo, en una segunda votación nominal, solo 87 de los 96 votos necesarios para su aplicación. La votación nominal se efectuó luego que, en la primera votación, por signo, los secretarios de Diputados y Senadores registraran resultados diferentes, mientras uno sumó 79, el otro dijo que fueron 80, lo que provocó protestas en el hemiciclo. La votación se cumplió luego de verificar la cantidad de los legisladores presentes en la octava sesión ordinaria de la Asamblea, que se inició a las 14h45 y se extendió hasta cerca de las 22h00. La interpelación fue propuesta por los legisladores Silvia Salame, Jorge Zamora, Fernando Vaca, Santiago Ticona, Nely Soruco, Pedro Lagrava, Saraí Reinaga, Corina Ferreira, Celina Moyoviti, Walter Justiniano y Daly Santa María, todos de la bancada de Comunidad Ciudadana. Formularon 43 preguntas, principalmente, sobre la labor de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) y respecto al trabajo en las terminales aéreas de los departamentos de Pando, Beni, Tarija, Chuquisaca y Potosí. En una extensa exposición, Montaño detalló los proyectos que se ejecutaron para mejorar las terminales áreas del país y la labor de BoA. Afirmó que BoA no ejerce un monopolio en el mercado aeronáutico, porque tanto Ecojet como Amaszonas tienen autorización para realizar operaciones en todo el territorio nacional. Sí dijo que por la flota que posee BoA tiene una cuota de mercado del 83% con el transporte de 3.691.000 pasajeros en vuelos nacionales. En la ocasión, el ministro entregó a sus interpelantes carpetas con la documentación sobre cada una de las más de 40 preguntas.