Google Bard vs ChatGPT vs Bing Chat: comparativa con 12 diferencias con estos chats de inteligencia artificial





16/05/2023 - 20:11:40

Te traemos una comparativa con las diferencias entre los chats de Inteligencia Artificial más destacados, que son Google Bard, ChatGPT y Bing Chat. Vamos a comparar las tres versiones gratuitas, por lo que no contaremos con ChatGPT Plus con GPT-4, sino con la versión con GPT-3.5 que se ofrece gratis, mientras que Google Bard usa PaLM 2. La idea de este artículo es que puedas saber lo que puedes hacer con unos y con otros, y que así entiendas las principales diferencias. Aquí, recuerda que aunque aun no esté disponible, tienes un truco para probar Bard desde España mediante una VPN. En este artículo nos vamos a centrar en las cosas que Bard puede hacer que los otros dos no pueden o las que hace de forma diferente. No siempre va a salir ganando la IA de Google, pero es para que sepas lo que ofrece en comparación con sus otros contrincantes.



Acceso a datos actualizados Si vas a utilizar un chat de IA para obtener respuestas a tus preguntas, es muy importante que este chat esté actualizado. Por ejemplo, si quieres preguntar sobre un evento reciente, el chat debería tener datos sobre él. En este aspecto, ChatGPT no está actualizado, y su conocimiento se actualizó por última vez en septiembre del 2021. Mientras, Google Bard y Bing Chat sí ofrecen información actualizada con eventos recientes apoyándose en el contenido que encuentran en su buscador.



Transparencia en las fuentes ¿Es posible saber de dónde sacan la información estos chat? Pues depende de cuál utilices. Bing Chat es de lejos el más transparente, ya que al final de cada respuesta te pone las fuentes de donde ha obtenido la información. Google Bard tiene una opción para Googlear la pregunta que has hecho, y que así puedas ver los resultados normales de donde se obtiene la información, aunque no es tan transparente diciendo de dónde saca cada dato. Mientras, ChatGPT no ofrece ninguna pista de dónde ha sacado la información.



Explicar el contenido de una web o artículo Los tres bots de inteligencia artificial son capaces de explicarte el contenido de una web o enlace. Simplemente, tienes que pedirle que te explique sobre lo que trata añadiendo la URL al artículo o a la página web en concreto, y te harán un pequeño resumen. Alternativas Si hay alguna respuesta que no te convence, Bard tiene la opción de ver los otros borradores. Esto quiere decir que puedes ver hasta tres respuestas que había generado para ti antes de decantarse por una, pudiendo explorar las demás por si te gustasen más. Bing Chat y ChatGPT no van a mostrar estos borradores. Sin embargo, como alternativa vas a poder pedirles que vuelvan a escribirlo especificando la manera en la que quieres cambiar el resultado. Esto también lo podrás hacer con Bard. Peticiones por audio ChatGPT fue el primer gran chat de IA que llegó a nosotros, y la interacción con él es puramente textual. Sin embargo, Bard y Bing Chat te permiten dictar tus prompts con mensajes de audio, haciendo así más fácil utilizarlos cuando no quieres escribir. Bard te ofrece la oportunidad de editar tus prompts escritos sin tener que reescribirlos. Cuando lo hagas, el resultado de la respuesta también va a cambiar. Esto puede servirte a la hora de escribir prompts largos y que solo quieras cambiar pequeñas cosas de ellos. ChatGPT y Bing Chat no pueden hacer esto. Con ellos, tendrás que limitarte a copiar el prompt que quieras, modificarlo y volverlo a escribir como un prompt nuevo. Pero los resultados no se actualizan en tu feed, simplemente aparecen nuevos con la información del nuevo prompt.



Escribir en formatos de texto Aunque Bing Chat y ChatGPT no pueden, Google Bard puede crear textos con formatos de texto concretos. Por ejemplo, puede escribirte en formato de Word, PDF o HTML para que luego sea más fácil copiar y pegar. Idioma Aquí viene el punto en el que Bard sale perdiendo, los idiomas en los que se puede utilizar. Bard solo está disponible en inglés de momento, y podría pasar un tiempo hasta que empiece a poder usarse con otros idiomas. Mientras, ChatGPT y Bing Chat pueden usarse en español y en muchos otros idiomas, incluyendo varios de los demás idiomas propios que hay en España. También puedes usarlo en idiomas como francés, chino, árabe, japonés, o italiano entre muchos otros.



Explicar códigos Una de las ventajas de Bard con la que supera a sus dos competidores es que puede dar explicaciones de códigos. Esto te puede ayudar si estás aprendiendo programación, ya que puedes pegar un código y pedirle que te genere una explicación detallada o hacerle preguntas sobre él.



Restricciones de edad Si vas a utilizar Google Bard teniendo una cuenta de Google que indique que eres menor de edad, te encontrarás con que se restringe el acceso a menores de 18 años. Esto quiere decir que solo los mayores de edad podrán usar la IA de Google. Según la empresa, esto lo hacen porque quieren tener su propios principios de IA, entre los que se incluye que los menores no puedan hacer las tareas ayudándose de un asistente que la haga por ellos. Mientras, de momento Bing Chat y ChatGPT no tienen estas restricciones. Como Otra Persona Los tres bots de IA permiten crear contenido con distintos estilos de escritura. Aquí no hay diferencia, simplemente vas a tener que especificarles el estilo que quieras en el prompt que les escribas. Además de esto, los tres son también capaces de explicarte cosas interpretando a un personaje. Aquí quizá Bard está un poco por detrás en la interpretación, no se moja demasiado a la hora de caracterizar el personaje, pero hacerlo es capaz de hacerlo.



Planifica tus viajes con IA Y para terminar, también hay algunas diferencias a la hora de planificar viajes con la IA. En las tres vas a poder pedirle al chat que te diga sitios destacados de un destino al que vas, de forma que puedas obtener ideas para organizar los sitios a los que vas en el viaje. Sin embargo, Bard y Bing Chat pueden buscarte vuelos y transporte para días concretos entre ciudades concretas. Aquí, el que mejor parado sale es Bing Chat, que te lo muestra con formato de módulo de configuración de viaje, aunque Bard te da directamente los resultados y horarios.