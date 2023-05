¿Madonna y Maluma tienen un romance? Las imágenes que los delatan





16/05/2023 - 20:04:08

Madonna y Maluma están más cerca que nunca debido a la próxima gira de conciertos que alistan en conjunto para este año en América Latina. Las fotos extraídas del Instagram privado de la Reina del Pop confirman los rumores acerca de los ensayos, aparentemente subidos de tono, que tuvieron hace unos días en Nueva York. Se espera que el cantante colombiano, que recién presumió su nuevo automóvil de lujo, acompañe a Madonna durante los shows que estará ofreciendo en territorio latino como parte de su nuevo tour que, tras varios de ausencia, la trae de nuevo a los escenarios. Se cree que en algún momento, el resto de las personas que estaban a su lado, abandonaron la sala para dejarlos a solas luego de que la situación entre ellos se había vuelto demasiado incómoda. Ciertos o no los rumores acerca de un supuesto romance entre ellos, lo que sí está claro es que ambos se sienten cómodos acompañados y se constata a través de las fotografías que se filtraron en el perfil privado. Son dos fotos en blanco y negro. Ella, de 64 años, aparece sentada sobre Maluma, de 29 años, mientras que él está tirado en el suelo bocarriba. “Ella le da a él un gran beso en frente de sus otros bailarines y luego se echa encima de él, se les ve muy íntimos. Es importante aclarar que Madonna y Maluma siempre han tenido una relación coqueta. El video de Medellín los muestra a ambos bailando, en la cama y casándose. Incluso, hay una escena en la que Madonna lame el pulgar del pie de Maluma”, comentó una fuente cercana. A través del podcast The Rock Star Show, poco después, el reguetonero declaró que había besado en los labios a Madonna. “Nosotros tenemos una buena relación. Puedo llamarla a ella y preguntarle sobre lo que sea en mi vida y ella me responderá con todo el amor del mundo”, dijo en aquel entonces. Cabe recordar que los dos colaboraron por primera vez en 2019 y desde entonces surgió una amistad.