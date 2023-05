Aracely Arámbula envía indirecta a Luis Miguel y lo llama Rey Cucaracho





16/05/2023 - 20:00:14

La actriz Aracely Arámbula, ex pareja de Luis Miguel, aprovechó una reciente conferencia de Jorge Lozano para enviarle una indirecta (muy directa) al papá de sus hijos, a quien llamó “Rey Cucaracho”, cuando Lozano se acercó a ella y a su colega, Michelle Vieth, durante una parte de la charla que ofrecía ante un auditorio lleno, según se puede ver en un video que circula en redes sociales. La razón por la que la protagonista de telenovelas como La Madrastra y Soñadoras se refirió de forma despectiva al cantante de 53 años fue porque el término “cucaracho” es utilizado por el conferencista para referirse a las personas tóxicas que se atraviesan en nuestra vida. Así que cuando Jorge Lozano, quien se encuentra en una gira titulada Ingobernable 2023, presentó a su amiga Aracely Arámbula mientras hacía referencia a la necesidad de alejarse de los “cucarachos”, ella se puso a sí misma como ejemplo y, desde su experiencia, luego de de ser pareja de Luis Miguel y tener dos hijos con él, confirmó que sí se puede superar a las parejas tóxicas. “Aquí la prueba de que hasta al Rey Cucaracho se le supera. Mándaselo a quien necesite inspiración de la Reina Aracely Arámbula”, escribió Jorge Lozano en su cuenta de Instagram, donde publicó el video del momento en el que Aracely Arámbula llama “Rey Cucaracho” a Luis Miguel, a manera de indirecta, luego de que tras su ruptura ha trascendido que el cantante tiene una gran deuda por concepto de pensión alimenticia de sus hijos Miguel y Daniel. “¿De un cucaracho, de un mal amor, se puede salir uno ingobernable, sí o no?”, pregunta Lozano y Aracely responde: “Claro. O sea, mamacitas, si yo salí del Rey Cucaracho, ustedes pueden salir de cualquier muchacho”, lo que ocasionó gritos y aplausos del público. “Estado civil: ingobernable. ¡Arriba Chihuahua!”, remata la actriz de 48 años, después de abrazar a Lozano. Esta declaración de Aracely durante la conferencia de Jorge Lozano generó toda clase de comentarios en apoyo a la actriz, pero también otros que defienden a Luis Miguel. “Aracely superó al Rey y tú llorando por Brayan Ferney que no canta ni en la ducha porque no tiene ni ducha en la casa”, se lee en el comentario de un usuario de Instagram. “Mic drop”, añadió la influencer Karla Celis. “Por favor. También no hay que ignorar que a veces somos conscientes en dónde nos metemos. Y el Rey Sol sabíamos cómo es”, se puede leer en otro comentario. “No salió. La dejó que es diferente”, escribió otro usuario. Luis Miguel y Aracely Arámbula fueron vistos por primera vez en 2005 y, para 2006, la actriz ya estaba embarazada de su primer hijo junto al cantante, quien ya era papá de Michelle Salas. Miguel nació en enero de 2007 y en 2008 nació su hermano, Daniel. Sin embargo en 2009 se dio a conocer que el romance entre El Sol y la Chule había terminado, supuestamente porque ella quería volver al mundo de las telenovelas y él estaba en contra, pues quería que estuviera al cuidado de sus hijos en sus primeros años.