Escándalo por otro vehículo entregado de Dircabi a la Asamblea Legislativa





16/05/2023 - 19:53:54

Los Tiempos.- Al margen del vehículo marca KIA, tipo Cerato, que tenía reporte de robo en Chile y que estaba en el garaje de la Asamblea Legislativa, desde hace dos semanas apareció otro motorizado entregado por la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) implicado en un accidente de tránsito, con deudas en impuestos y que no figura en la lista de bienes donados por el Ministerio de la Presidencia. El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas informó a la ANF que se trata del motorizado marca Jeep, tipo Wrangler, con placa de control 2326-GRC y que estaba en poder del diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Jorge Yucra. "Este vehículo fue incautado por Dircabi y la Asamblea Legislativa, por parte de presidencia de Diputados se nos informa que estaba en posesión del diputado del MAS Jorge Yucra, quien protagonizó un accidente en Sucre. No sabemos si el motorizado tiene reporte de búsqueda en algún vecino país", explicó el parlamentario. El 14 de enero en la ciudad de Sucre, el diputado oficialista en estado de ebriedad atropelló a un motociclista que resultó gravemente herido. Tras el incidente, el asambleísta intentó escapar, pero fue retenido por los transeúntes y posteriormente aprehendido por la Policía. La semana pasada, a través de una petición de informe escrito, solicitado por su colega Luisa Nayar, el Ministerio de la Presidencia informó que el 3 de junio de 2022 entregó siete motorizados al ente legislativo, pero en esa lista no figura los datos del automóvil que estaba a cargo del diputado oficialista. Secuestrado A la vez, Pedrazas indicó que tras conocer el hecho de tránsito solicitó al presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado un informe sobre la situación del automóvil. Señaló que un equipo de abogados se apersonó a la fiscalía de Chuquisaca para solicitar la devolución del motorizado, porque desde el incidente se encontraba secuestrado. En el memorial de apersonamiento dirigido a la fiscal del caso, Rebeca Barrón, al que tuvo acceso la ANF dice que el motorizado fue entregado el 23 de junio de 2022 por Dircabi al legislativo, bajo el contrato de depósito provisional con autorización de uso. Tres meses después, se entregó al diputado Yucra como depositario, con el fin de que cumpla con sus tareas como asambleísta. "En fecha 23 de junio de 2022 se ha firmado el contrato de depósito DEP. PROV.-18*LPZ-03/2022; DEP.PROV.-19 SCZ08/2022 entre la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI) y la Cámara de Diputados con el objeto de entregar en calidad de depósito provisional este Ente Camaral el vehículo marca jeep tipo Wrangler con placa de control 2326-GRC, con autorización de uso. El referido vehículo ha sido entregado al diputado nacional de la bancada Chuquisaca JORGE YUCRA ZARATE, quien a partir de 28 de septiembre de 2022 quedo como depositario del automóvil mediante acta de entrega de activos fijos UAF 1045/2021-2022", detalla el documento. Al respecto, Pedrazas afirmó que la entrega del motorizado al oficialista no correspondía porque no ocupaba un cargo en la directiva de la Cámara Baja, tomando en cuenta que solo el presidente, vicepresidente tiene a su disposición un transporte oficial. Consideró que debe ser investigado por uso indebido de bienes del Estado. "La explicación que brinda la presidencia de diputados es inaceptable porque él no ocupa ningún cargo en la directiva de la Cámara de Diputados, por tanto, no existe ningún argumento para que se le haya entregado el vehículo", manifestó. Multas De acuerdo con el Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT) señala que el automóvil procede de Estados Unidos, es de uso particular y su dedicatoria está en el municipio de Warnes. El reporte señala que está reemplacado, además cuenta con dos gravámenes. "El vehículo tiene la placa extraviada con el número de copia 0, placa en Captura". Asimismo, tiene una deuda pendiente por falta de pago de impuestos municipales desde 2019, que asciende a Bs 2.787