Exjesuita Pedro Lima llega a Bolivia y busca ampliar acusaciones contra otros sacerdotes que abusaron de niños





16/05/2023 - 19:06:34

El exjesuita Pedro Lima llegó a Santa Cruz, procedente de Paraguay, para declarar en el caso de pederastia del extinto jesuita Alfonso Pedrajas, y anunció que se reunirá con víctimas para “ampliar la acusación contra otros sacerdotes jesuitas que han abusado de niños”. Lima cobró notoriedad en este caso luego de revelar que en 2021 hizo conocer a los superiores de la Compañía de Jesús los abusos de Pedrajas en el Colegio Juan XIII de Cochabamba y de otros jesuitas. Llegó de Paraguay y acudirá a la Fiscalía para prestar su declaración sobre los abusos y violaciones de religiosos. “Son varios (los que cometieron estos delitos), voy a ir denunciando en su momento con pruebas testificales, documentales y de otro tipo”, anunció en un breve contacto con Bolivia Tv a poco de llegar a Santa Cruz. Lima conoció de los abusos que cometieron sacerdotes españoles como Pedrajas alias Pica, Luis Tó, quien fue enviado a Bolivia tras ser condenado por pederastia en España, y Antonio Gausste Capdevila, alias Tuco. También hizo conocer el caso del padre español Luis María Roma Padrosa, quien, además de abusar sexualmente a los niños entre 7 y 12 años, producía pornografía infantil. Durante su estadía en Bolivia buscará reunirse con las víctimas de estos hechos, para ampliar la denuncia en contra de otros pederastas. “Voy a reunirme con víctimas para seguir ampliando la acusación hacia otros sacerdotes jesuitas que han abusado a niños”, anunció. Pedrajas relató sus abusos en un diario que, a su muerte, fue descubierto por uno de sus familiares que decidió enviarlo al diario español El País. El medio investigó y publicó los datos que contenía el testimonio del jesuita, quien contabilizaba al menos 85 víctimas. El descubrimiento hizo que en Bolivia se hicieran públicas otras denuncias que involucran a otros religiosos. La Fiscalía abrió una investigación, mientras que la Compañía de Jesús suspendió a los jesuitas vinculados y que aún continúan con vida. Para Lima, las víctimas superan el centenar. “Estoy llegando de Paraguay, y voy a estar aquí presente aun a riesgo de mi vida, ojalá no me pase nada, pero voy a decir la verdad”, afirmó. La Procuraduría General del Estado también presentó una denuncia para establecer responsabilidades contra autores y cómplices de estos hechos ocurridos en la década de los 80 y 90, principalmente. El procurador Wilfredo Chávez aseguró en reiteradas ocasiones que estos casos no prescribieron.