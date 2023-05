Subteniente y sargento de policía implicados en el robo de Bs 400 mil son dados de baja





16/05/2023 - 18:48:29

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este martes que el subteniente Edward Javier C. y el sargento Hernando C. R. fueron dados de baja definitiva de la Policía Boliviana y sin derecho a reincorporación. Los dos efectivos están implicados en el robo de Bs 400 mil a un ciudadano argentino por un presunto hecho de narcotráfico. “Se informa al pueblo boliviano y a la familia policial que, en el marco de la normativa legal vigente, se procedió a la baja definitiva sin derecho a la reincorporación del subteniente Edward Javier C. y el sargento Hernando C. R.”, escribió el titular de Gobierno en sus redes sociales. Detalló que este hecho sucedió el pasado 4 de mayo en la calle Beni en el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Los uniformados estaban designados en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). Según la investigación preliminar, los policías operaron en complicidad de otros civiles, quienes obtuvieron una detención domiciliaria y fianza de Bs 50.000. En tanto, los dos uniformados fueron enviados con detención preventiva a la cárcel de Palmasola. “Estamos sancionando a los malos policías involucrados en ilícitos. Felicitamos a las autoridades policiales de Santa Cruz por la celeridad en la aplicación de la normativa”, indicó del Castillo.