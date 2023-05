¿Quién estuvo detrás de la muerte de la princesa Diana?: La escalofriante respuesta de la Inteligencia Artificial





16/05/2023 - 18:34:00

Infobae.- Un usuario en TikTok reveló que le preguntó a la Inteligencia Artificial quién estuvo detrás de la muerte de la princesa Diana de Gales en 1997, y la respuesta fue sorprendente. La inteligencia artificial contestó con tres imágenes: una de un hombre parecido al actual rey Carlos III, otra de un vehículo destrozado tras un choque y la última de una mujer que podría ser la difunta reina Isabel II.

Aunque las imágenes no proponen ninguna teoría clara, el impacto de responsabilizar al menos en apariencia a estas figuras de la realeza causó impacto entre quienes vieron el posteo, que pronto alcanzó más de un millón de reproducciones y es compartido en todo el mundo. Diana murió en un accidente automovilístico el 31 de agosto de 1997 cuando intentaba escapar de los paparazzi que la perseguían para intentar tomarle fotos junto a su pareja en aquel entonces, Dodi Al-Fayed. Luego de que se celebrara oficialmente la coronación de Carlos III como nuevo rey del Reino Unido, usuarios de las redes sociales recurrieron a la Inteligencia Artificial para recrear cómo se vería la ex princesa de Gales si siguiera con vida. En una situación hipotética, fans de Lady Diana, a través de la Inteligencia Artificial, mostraron cómo se vería si siguiera viva. En la imagen publicada por el usuario Raúl Gutiérrez, se puede observar a Diana Spencer a sus 61 años, portando una de las tiaras de la familia real, la misma que solía utilizar en los eventos a los que asistía por compromiso de la Familia Real Británica.

“Así es como estaría llegando Diana de Gales el día de hoy (en apariencia física) a la coronación de su esposo Carlos. Con 61 años de edad, sería una mujer de mundo, activista social, filántropa y con una agenda tres veces más ocupada que el mismo Rey”, escribió el usuario. Aún en fase de desarrollo, los proyectos de inteligencia artificial que están disponibles online parecen estar cada vez más orientados a un uso destinado a llamar la atención con contenidos de este tipo y no a colaborar en trabajos tradicionales.