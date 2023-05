Investigan a dos sacerdotes por delitos sexuales en Tarija





16/05/2023 - 08:41:48

El País.- El Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) confirmaron este lunes una investigación por supuestas agresiones sexuales de dos sacerdotes relacionados a la parroquia de San Roque. Las autoridades presumen que las víctimas habrían sido amedrentadas o que se las quiso sobornar para que no denuncien. La fiscal departamental, Sandra Gutiérrez, en conferencia de prensa aseveró que ya se asignó a personal especializado en este tipo de delitos para la investigación del caso, que involucra a dos religiosos. El primer requerimiento emitido fue para la toma de sus declaraciones. El director departamental de la FELCV, coronel Omar Fernández Molina, indicó que al momento su unidad trabaja en la localización de las víctimas para conocer sus testimonios. “Tenemos a dos personas involucradas, son dos sacerdotes en Tarija. Vamos a hacer todas las acciones para ubicar a las víctimas (…) Por los antecedentes, se presume que estos hechos corresponden a cuando funcionaba el Seminario en el barrio San Roque”, detalló e hizo referencia a las denuncias viralizadas la gestión pasada en redes sociales contra miembros de la orden Carmelitas. Amedrentamiento La fiscal Gutiérrez explicó que hasta el momento se apersonó una sola persona, que sería familiar de una víctima, para hacer seguimiento al caso. En conferencia de prensa dijo que eso responde a indicios de un amedrentamiento para evitar las denuncias. “Al parecer están siendo amenazados (…) incluso existen antecedentes de que quisieron pagar a las víctimas para que no denuncien. Aquí vamos a actuar con todo el peso de la ley, no queremos que el caso quede en la impunidad”, manifestó a tiempo de llamar a quienes hayan sido objeto de estas agresiones, debido a que sus testimonios son necesarios para identificar a los autores. Caso en reserva Con respecto a la persona que se apersonó a averiguar sobre la investigación, las autoridades evitaron dar mayores detalles en resguardo de la identidad de la víctima y para no entorpecer el proceso. Postura de la Iglesia El obispo de la Diócesis de Tarija, monseñor Jorge Saldías, evitó el contacto directo con la prensa, pero en pasados días publicó un video para leer un pronunciamiento, en el que negó que su persona haya tratado de sobornar a la víctima de un sacerdote, como se mencionó en redes sociales. Sin embargo, no hizo referencia a las denuncias contra miembros de la Iglesia. “Niego enfáticamente que dicha declaración anónima sea verdadera. (…) Estoy adherido fielmente a la normativa del derecho canónico sobre tolerancia cero sobre cualquier tipo de abuso hacia niños, niñas, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad”, declaró, al añadir que anima a los creyentes a “no desfallecer, que su fe se mantenga firme”.