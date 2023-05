Piden identificar los vínculos en Tarija del exministro Santos





16/05/2023 - 08:31:27

El País.- El caso del exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos, vinculado con el presunto cobro de coimas y a quien se le identificó la compra de bienes inmuebles en Tarija, a través de su sobrino, no ha caído bien a la Dirección del MAS Cercado liderada por Pilar Lizárraga, quien ha pedido a la Justicia actuar con transparencia y sentar un precedente. Cabe recordar que el exministro, junto a su sobrino, Jhonny Santos Sánchez, además de Rosa Viviana Bautista, han entrado en el ojo de la tormenta por presuntas coimas que habrían cobrado a cambio de adjudicar obras estatales a empresas. Se estima que con esos recursos adquirieron un total de 11 inmuebles en Tarija y Pando, y movieron al menos 2,7 millones de bolivianos en tres años. Frente a este escenario, Lizárraga instó a la Justicia identificar cuáles han sido los vínculos que han permitido operativizar estos hechos de corrupción. “Exigimos al Gobierno y a las instancias de la Justicia que puedan transparentar todo este tramado institucional y de actores que ha llevado a un desfalco de la moral que tienen las instancias gubernativas. Rechazamos algún vínculo del instrumento político con este tipo de actores, que son actores de la corrupción”, afirmó. Lizárraga refirió que el Gobierno no debe tolerar la corrupción, lo que implica, que no se posterguen decisiones políticas y judiciales para poder generar un escarmiento. Al ser consultada si Jhonny Santos Sánchez tiene algún vínculo con el instrumento político en Tarija, la dirigente aseguró que no tienen alguna referencia de que sea militante activo, empero no descartó que pueda tener vínculo con alguna otra persona cercana a esta fuerza política.