Fiscalía y Policía forman comisiones para investigar los abusos del cura Roma en Charagua





16/05/2023 - 08:02:52

El Deber.- La Fiscalía y la Policía formaron comisiones de profesionales para poder investigar los abusos sexuales contra menores que habría cometido el sacerdote Luis Roma Padrosa en el municipio cruceño de Charagua, durante por lo menos 10 años. Róger Mariaca, fiscal departamental de Santa Cruz, informó que el viernes 12 de mayo se abrió una investigación de oficio por este caso y dijo que este lunes se conformó una comisión compuesta por tres fiscales, que serán los encargados de citar a los testigos y recibir las denuncias. “Junto con la Policía Boliviana realizaremos una investigación exhaustiva sobre los vejámenes sexuales de los que habrían sido víctimas menores de edad, pues este no es el único caso porque hay otras denuncias contra diferentes sacerdotes en el país”, explicó Mariaca. Por su parte, el comandante departamental, Erik Enrique Holguín, de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) ya designó a una comisión de uniformados para indagar este caso y pidió a las víctimas de estos abusos que presenten su denuncia, sin importar si pasaron 30 años, porque los delitos en donde las víctimas son menores no prescriben con el pasar de los años. Asimismo, Holguín y Mariaca coincidieron en que se enviará investigadores al municipio cruceño de Charagua, en donde se registraron los hechos entre los años 1994 y 2004, para que recaben información y entrevisten a testigos con la finalidad de capturar a los encubridores del cura jesuita Luis Roma Padrosa. Investigación de la Iglesia Por otro lado, la Compañía de Jesús en Bolivia informó, a través de un comunicado, que conocían sobre el caso Luis Roma Padrosa desde febrero 2019. Es más, ese mismo año se tomaron acciones y se alejó al jesuita de todo contacto con menores de edad ese mismo año. Tras conocer estos hechos, según informan los Jesuitas, el provincial de entonces, Osvaldo Chirveches, tomó tres acciones: activar el protocolo vigente en la Compañía de Jesús ante la denuncia recibida. Segundo, instruir el inicio de la investigación previa por medio de un decreto del 8 de marzo de 2019; y tercero, conformar una Comisión Investigadora formada por el delegado de Ambientes Sanos y Seguros y dos profesionales externos en derecho y psicología. Inclusive, describen que se aplicó el protocolo establecido; cuidando proceder según indica el Derecho Canónico para estos delitos contra menores (canon 1333). Fue así que, el provincial procedió a la suspensión del ejercicio público del ministerio sacerdotal y al alejamiento del acusado de todo contacto con menores. En cuanto a la comisión que se organizó, ésta se encargó de realizar entrevistas, inspecciones, revisión de documentos y evaluación psiquiátrica, visita al lugar de los hechos (Charagua) y disposición de escucha para recepción de denuncias de víctimas, sin que ninguna se presentara. De acuerdo a lo expuesto por el comunicado, tras la emisión del informe final de la investigación, se procedió al envío de toda la documentación a la Curia General de la Compañía de Jesús en Roma para su estudio y consulta con la Congregación de la Doctrina de la Fe del Vaticano. "El 1 de septiembre de 2022, un nuevo comunicado público sobre el caso confirmó la verosimilitud de lo denunciado. No procedió la apertura del proceso canónico que correspondía, porque Luis Roma Padrosa ya había fallecido", explica. Según el comunicado, Luis Roma Padrosa falleció el 6 de agosto de 2019 a los 84 años de edad, padecía de demencia senil, hidrocefalia, problemas cardíacos y una hernia.