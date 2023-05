Murió una mujer que estuvo 31 años en coma: Su marido siempre estuvo a su lado





15/05/2023 - 20:01:52

Angelo Farina y Miriam Visintin se casaron en junio de 1990. Pero durante 31 de esos años, Miriam estuvo en estado de coma, luego de un trágico accidente el 24 de diciembre de 1991 cuando el Fiat Panda de Miriam patinó sobre la carretera y chocó contra un poste. El 10 de mayo, más de tres décadas después, Miriam murió. Angelo siempre estuvo a su lado. Miriam era originaria de Riese, en la región italiana del Véneto. Se conocieron en una discoteca en Mussolente cuando tenían 20 años, se enamoraron de inmediato y se casaron. El accidente ocurrió en Casoni di Mussolente durante la segunda Nochebuena que pasaban juntos como marido y mujer. Las heridas de Miriam en la cabeza eran muy profundas, y los médicos estaban seguros de que el deceso era inminente y que la mujer no sobreviría la noche. “Ese día nuestras vidas cambiaron para siempre”, sentenció durante una entrevista con La Repubblica. Contra toda expectativa, entró en un estado de coma. Durante los 31 años que estuvo en ese estado, su esposo se mantuvo a su lado, visitándola todos los días, incluso varias veces al día. La acariciaba, le hablaba, ponía la música que a ella le gustaba. “Cuando me casé con ella, juré estar a su lado en las buenas y en las malas“, le dijo a La Stampa. “Fui todos los días, durante la pausa del almuerzo, por lo menos 15 minutos. A veces me las arreglaba para ir incluso por la noche”, agregó en diálogo con La Repubblica después del funeral el sábado. Falleció en el hospital de San Bassiano, a donde había sido trasladada hace dos meses debido a una acumulación de líquido en los pulmones. “El destino ha sido cruel con ella, demasiado cruel. No se merecía todo esto. Lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo en el futuro también”, dijo. Ante la pregunta de La Repubblica de si alguna vez consideró el suicidio asistido, afirmó que nunca le hubiera “gustado decidir por ella, aunque estuviera tan cansado. Si hubiera habido un testamento en vida hubiera sido diferente”.