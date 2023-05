Juan Santos: Tarijeño, exlíder campesino que se hizo ganadero en Pando y allegado a Evo





15/05/2023 - 19:51:15

Página Siete.- Juan Santos Cruz nació en Bermejo, Tarija, pero en los años 90 se estableció en Bolpebra, Pando, a 1.351 kilómetros de su tierra, desde donde se hizo dirigente campesino, luego un pequeño ganadero con la ayuda del expresidente Evo Morales. En 2020 fue posesionado como ministro de Medio Ambiente y Agua, cargo al cual renunció el viernes acusado de encabezar una red de corrupción al interior de ese despacho. En tierras pandinas recuerdan el maltrato que ejercía hacia algunos campesinos y a las mujeres. “En 2016, (Santos) hizo un convenio con el presidente (en ese entonces Evo Morales) para comprar carne de Riberalta, luego llegó en avión con la carne y desde ese momento se hizo dirigente de la federación, después apareció pidiendo firmas de gremiales, magisterio, funcionarios públicos, mototaxitas, y otros, luego fue nombrado ministro”, señaló María Guardia, dirigente campesina que trabajó con el ahora exministro que el viernes renunció a su cargo luego de las denuncias de haber recibido coimas millonarias de empresas a cambio de la ejecución de proyectos de inversión pública desde su despacho.



Nacido en Tarija, el bermejeño llegó a mediados de los años 90 a Pando con la ola migratoria desde el occidente y el sur del país, luego se estableció en el punto limítrofe de Bolpebra. Después de prestar su servicio militar, ingresó a la Universidad Amazónica donde estudió Biología y luego entró de lleno en la carrera dirigencial hasta ser elegido ejecutivo departamental y luego nacional. “Fui ejecutivo de la Federación de Campesinas en Pando y en un congreso nacional de la Confederación fui elegido segundo ejecutivo nacional para después asumir en la Federación de Ganaderos Campesinos de Pando”, así se presentó Santos en 2021 en un programa de Tv. “Cuando era dirigente de la federación de ganaderos ya era prepotente y no respetaba a las mujeres, yo sufrí amenazas después que me opuse a que cierren una de mis tiendas desde la federación junto al alcalde (Luis) Gatty Ribeiro (ahora prófugo acusado de corrupción)”, aseveró Guardia. En 2021, a los meses de su posesión como ministro, Santos reivindicó que además ocupaba la cartera del presidente de la Comisión de Justicia de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, cuya directiva fue cuestionada en marzo y abril de este año por prorrogarse en el cargo desde noviembre de 2022. Un campesino que prefirió no ser identificado contó que el año pasado fue amenazado junto a otros compañeros por Santos por haber intentado denunciar a la autoridad de haber talados árboles de castaña en Bolpebra. “Los campesinos tenían miedo de denunciar que él (Santos) tumbó árboles para tener más tierras de pastoreo de ganado”, enfatizó la fuente a Página Siete. El fin de semana, el diputado evista Gualberto Arispe, que en marzo ya denunció por corrupción a Santos, reveló que la exautoridad amenazaba a sus detractores con “plantarles droga”. “Quienes en su momento han denunciado, han sido amenazados (...) incluso les dijeron: ‘Cualquier rato vamos a botar un kilo de cocaína a tu casa y ahí vamos a ver’. Yo estoy seguro que van a venir represalias en mi contra porque eso hemos visto, quien denuncia corrupción es amedrentado, perseguido”, precisó el diputado. El 8 de mayo se conoció a través del portal Rimay Pampa la denuncia de cómo el ministro Santos cobró “coimas millonarias” por la adjudicación de obras a empresas. El entrevistado reveló que la exautoridad “recaudó” desde noviembre de 2020, cuando asumió el cargo, al menos 19 millones de bolivianos. La anterior semana, una mujer apuntada como “la recaudadora” de Santos contó que el exministro adquirió una treintena de inmuebles en Pando y Tarija, que fueron puestos a nombre de sus sobrinos y cuñado, entre otros. Mencionó también un predio que adquirió del exalcalde de Bolpebra y que fue puesto a nombre de su sobrina, y otro inmueble comprado a un exfuncionario de la Gobernación de Pando en Bella Flor, a nombre de su cuñado. El exministro, según “la recaudadora”, extorsionaba a las empresas a las que les eran adjudicadas las obras del Estado y les pedía comisiones de entre el 8% y el 10%. Envían a la cárcel al sobrino del exministro de Medio Ambiente por caso coimas Dentro de las investigaciones que realiza la Fiscalía, el jueves fue aprehendida Rosa Viviana B. en Cobija, Pando, y el viernes fue aprehendido el sobrino del ministro acusado por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito. Ambos fueron enviados a la cárcel para fines investigativos. Y mientras se espera que Santos se defienda, el abogado Ricardo Rodríguez presentó este lunes una denuncia formal por ocho delitos en el Ministerio Público contra el exministro por ocho delitos: uso indebido de bienes y servicios públicos, enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo, uso debido de influencias, beneficios en razón del cargo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, concusión y legitimación de ganancias ilícitas. El sábado, el fiscal Franklin Alborta pidió que se active la alerta migratoria contra Santos ante una eventual salida del país. Hasta este lunes se desconocía el paradero del exministro.