Gobierno invirtió Bs 8,9 millones para luchar contra la gripe aviar





15/05/2023 - 18:49:35

El Gobierno nacional invirtió Bs 8,9 millones para combatir contra la gripe aviar mediante un “fuerte y aguerrido plan”, por lo que la enfermedad está controlada, no hay nuevos brotes y la producción avícola está en proceso de recuperación. “Se han invertido 8,9 millones de bolivianos que el Tesoro General nos ha entregado al Senasag, donde hemos establecido un plan de contingencia bastante fuerte, bastante aguerrido”, indicó el director ejecutivo del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Javier Suárez. Tras estudios de laboratorio, el 27 de enero de este año se confirmó el brote de gripe aviar de alta patogenicidad en una granja de aves de postura (gallinas ponedoras de huevo) en el municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba. Ante ello, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), junto con el Senasag, declaró emergencia zoosanitaria en Bolivia y activó un plan, que cumplió con los parámetros internacionales, para controlar y erradicar la enfermedad. El director del Senasag explicó que ese “fuerte y aguerrido plan” desplegó a más de 105 funcionarios, acompañados de personal de los municipios, para contener la enfermedad en las localidades afectadas de la región cochabambina. “Es así que en dos meses se logró que ya no se presenten más brotes. Estamos hablando de que el 30 de marzo fue el último brote que tuvimos y somos el único país prácticamente que lo ha logrado en ese tiempo”, destacó. Según esta autoridad, la gripe aviar en Cochabamba ocasionó la perdida de unas 590.000 aves, entre muertas y sacrificadas, cifra menor respecto a otros países de la región que también luchan contra esta enfermedad, como Ecuador, que registró el deceso de 1,3 millones de aves. “Sin embargo, manifestamos y repetimos que la enfermedad ha sido controlada, en este momento no existen brotes, estamos en ese proceso de recuperación de la producción nacional avícola”, afirmó. Con permanentes trabajos de vigilancia en regiones de producción de aves, Bolivia se constituía como país libre de gripe aviar; sin embargo, se reportó esta enfermedad en Cochabamba a inicios de este año, por lo que se activó dicho plan. El Senasag tiene la hipótesis de que en Cochabamba se diseminó la enfermedad en algunas aves de granja y de traspatio a raíz de la migración de aves silvestres desde el hemisferio norte hasta el hemisferio sur. “Estamos en ese proceso para poder auto declararnos nuevamente como libres de la enfermedad, tienen que pasar y establecerse una serie de procedimientos para poder ser reconocidos nuevamente a nivel internacional”, añadió Suárez. La influenza aviar, también conocida como gripe aviar, es una enfermedad infecciosa que principalmente afecta a las aves y que es causada por un virus de la familia Orthomyxoviridae, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). “La influenza aviar es una enfermedad que no existía en el país y es de alta morbilidad, de alta difusión para poder contagiarse, pero también es de alta mortalidad”, detalló el ejecutivo del Senasag.