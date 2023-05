Pericia del Iitcup confirma que el ataque a periodistas en Las Londras fue planificado





15/05/2023 - 18:39:23

El Deber.- La pericia realizada por el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (Iitcup) a las imágenes registradas en la propiedad Las Londras confirma que los encapuchados armados que atacaron a 17 personas, entre ellos seis periodistas, habían planificado el ataque, lo que abre una posibilidad a que el caso se investigue por asesinato en grado de tentativa. EL DEBER tuvo acceso al Informe Técnico Criminalístico emitido por el Iitcup, en el que se detalla que se realizó el desdoblamiento de las imágenes grabadas por el periodista Percy Suárez de la red ATB, el pasado 28 de octubre de 2021 en Las Londras, perteneciente al municipio de El Puente de la provincia Guarayos. “En primer lugar, se aprecia a un grupo de personas, en su mayoría con el rostro cubierto, rodeando un vehículo patrullero y realizando movimientos coordinados. En la imagen se puede identificar personas armadas con objetos que parecen armas de fuego, palos y piedras”, detalla el informe realizado por la perito del Iitcup, Sonia Cusi Castillo. Además, concluye que el grupo armado que emboscó a las 17 personas (tres policías, seis periodistas y ocho trabajadores del lugar) planificó su ataque tras informarse sobre las personas que realizarían una visita a los predios avasallados. “En segundo lugar, una vez que la multitud sobrepasa al vehículo patrullero se observa a personas con armas de fuego que salen de los costados apuntando a los vehículos de la caravana. Esta acción parece haber sido coordinada y planeada con anticipación, lo que sugiere que quienes la llevaron a cabo tenían información previa sobre el objetivo”, indica la pericia. Asimismo, el Iitcup confirma, en varias secuencias de los videos, que los encapuchados armados dispararon contra los vehículos en donde se trasladaban las 17 personas. También detalla que, en los audios se escucha a los agresores insultar y amenazar a los seis periodistas que estaban filmando el violento hecho. La abogada de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Raquel Guerrero, dijo que con esta pericia se confirma que el ataque tuvo premeditación y alevosía, por lo que pedirá al juez que los cinco acusados en este proceso sean condenados por el delito de asesinato en grado de tentativa. “Un día antes de atacar a los periodistas, los avasalladores de las tierras fiscales de Las Londras ya habían herido de bala a cuatro trabajadores del lugar. Esto quiere decir que los acusados ya se habían preparado desde días antes con armas de fuego para emboscar y secuestrar a la caravana que fue a inspeccionar los terrenos, sin importar que entre ellos había periodistas que no tenían interés en los predios en litigio”, explicó en contacto con EL DEBER.



El 8 de diciembre de 2022, la Fiscalía presentó la acusación formal contra los cinco imputados en este proceso: Nelson Rivadeneira Escalante, Paulino Camacho Vedia, Hebert Sixto Canaza Sacaca, Martín Tejerina Viillalobos y Nicolás Ramírez Taboada. Se los sindica de los supuestos delitos de lesiones graves y leves, privación de libertad, robo agravado, tenencia porte o portación ilícita de armas de fuego, homicidio en grado de tentativa y amenazas. Guerrero cuestiona que el Ministerio Público haya decidido acusar a los implicados solo por homicidio en grado de tentativa y no por asesinado en grado de tentativa, que tiene una pena máxima de 20 años de prisión, mucho más que el primer delito mencionado. “En la acusación particular que presentaremos ante la Fiscalía pediremos a la justicia que los cinco acusados sean sancionados por los delitos de asesinato en grado de tentativa y secuestro, porque eso fue lo que cometieron los grupos armados. Sin embargo, la Fiscalía los acusó de homicidio en grado de tentativa y privación de libertad porque estos delitos tienen penas menores”, agregó la jurista. Con esta pericia ahora se puede dar inicio al juicio oral por el caso Londras, puesto que este análisis era lo único que estaba inconcluso y que fue realizado con cinco meses de retraso. Pero, primero la abogada Raquel Guerrero deberá presentar su acusación particular para que la justicia comience con el juicio.