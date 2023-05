YPFB despacha 3,1 millones de litros de diésel y garantiza abastecimiento en Santa Cruz





15/05/2023 - 18:34:48

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPFB) despachó este lunes 3,1 millones de litros de diésel, para garantizar el abastecimiento de combustible en las estaciones de servicio de Santa Cruz. Un convoy de cisternas salió de la Refinería Guillermo Elder Bell, para atender la demanda y acabar con las filas de vehículos vistos en fin de semana. “Las estaciones de servicio de la capital oriental tienen los volúmenes necesarios para abastecer a los sectores que consumen diésel. En el resto del país el abastecimiento es normal”, informó la estatal petrolera. “Estamos despachando 3,1 millones de litros de diésel oil para comercializar en las diferentes estaciones de servicio. A esta hora (11.00 de este lunes) el 50% del combustible ya salió de la Refinería de Palmasola. Se ha tenido mesas de diálogo con los diferentes sectores y se estableció que no hay ninguna afectación”, informó el director distrital de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Jimmy Méndez. Entre tanto, el especialista operativo de YPFB, Ariel Montaño, explicó que el consumo promedio en Santa Cruz oscila entre los 2,5 y 2,7 millones de litros de diésel por semana. “El abastecimiento del combustible está garantizado, no es necesario que la población realice filas en las estaciones de servicio”, aconsejó. Para ambas autoridades, el paro anunciado por productores agropecuarios del Norte Integrado no es justificado, y calificaron la medida de “desacertada” e “innecesaria”.