Emilio Estefan contó la verdad sobre los paseos de Shakira con Tom Cruise y Lewis Hamilton en Miami





15/05/2023 - 14:13:22

Infobae.- Shakira ha vuelto a posicionarse en lo más alto de la música a nivel internacional y sus recientes lanzamientos la han convertido en un fenómeno con los dardos que lanzó a su ex pareja, por cuenta de las infidelidades del español. Esto derivó en que se convierta en Mujer del Año al llevarse el reconocimiento otorgado por Billboard el 7 de mayo. Tras su regreso a Miami, la colombiana volvió a ser foco de atención de los medios y varios de sus colegas se han pronunciado sobre el retorno exitoso a la industria musical con Music Sessions #53 y TQG. Uno de ellos, Emilio Estefan, productor musical que trabajó con ella por varios años, antes de que se estableciera en Barcelona y lo que ha significado para su carrera. “Decir eso es decir Shakira. Ha llevado la música a otro nivel. En todas partes del mundo, diferentes idiomas. Para mí es un gran orgullo, te vi crecer desde el principio. Trabajar contigo fue uno de mis mayores éxitos”, dijo el también esposo de la cantante Gloria Estefan. Recientemente, la colombiana fue captada por los paparazzi durante una de sus apariciones en público en Miami. La primera fotografía fue el día en que la artista asistió al Gran Premio de Miami y se vio muy bien acompañada por Tom Cruise. Posteriormente, la intérprete de Monotonía y Acróstico fue vista en un reconocido restaurante de la ciudad, acompañada del campeón automovilístico Lewis Hamilton. Los rumores sobre un nuevo romance de la actriz con alguna de estas dos estrellas del cine y el automovilismo fueron desmentidos por Emilio Estefan, quien aseguró que la artista simplemente estaba siendo recibida por su círculo cercano de amistades con quienes compartió por una larga temporada cuando vivía en Miami con Antonio de la Rúa. “Shakira encontró el éxito en Miami y en cierto modo, creció aquí. Ella tenía la casa y se mantenía en contacto. Todo el mundo la está apoyando. Ella es como una familia para nosotros”, explicó el productor cubano durante una entrevista con The Post.

Pero esto no fue lo único que dijo el esposo de Gloria Estefan, quien agregó que no exista algún interés amoroso de parte de Tom Cruise y Lewis Hamilton, indicando que solamente se trata de un acto de camaradería y de una amistad que surgió desde hace mucho años y “eso es lo que hacen los amigos”. “Cuando los amigos están en Miami, se reúnen. La prensa quiere crear un romance, pero ella conoce a Tom desde hace mucho tiempo. Está enfocada en su familia”, concluyó Estefan para The Post. Se rinden ante Shakira Emilio Estefan no fue el único que felicitó a Shakira por su homenaje en los Billboard, sino que varios artistas reconocidos a nivel internacional se pronunciaron al respecto, cuyas palabras fueron recopiladas por la revisa musical el pasado 25 de abril. Uno de ellos fue Alejandro Sanz, cantante español que trabajó con la colombiana en algunos éxitos: “Shakira no es una powerhouse. Shakira inventó el powerhouse. Tiene el nervio y el talento. Lo demás es ‘solo’ una gran capacidad de entrega y trabajo”.ex Otro artista colombiano que felicitó a Shakira fue Carlos Vives: “Recuerdo cuando estábamos haciendo el video de ‘La bicicleta’, que logré que rompiera el protocolo y terminamos escapándonos por el barrio, llegando al colegio de ella. En ese momento creo que ella fue como Shakira la pelaíta, la barranquillera. Le dio la orden al director de ‘síguenos ya’, y arrancamos. Y se siente ese momento en el video”.