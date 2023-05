Diputado evista habla de una cúpula que transa diezmos y pide detener a exministro





15/05/2023 - 13:37:31

Página Siete.- Ante los casos de corrupción cometidos presuntamente en el Ministerio de Medio Ambiente, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jhonny Pardo, indicó este lunes que hay una supuesta “cúpula” de exviceministros, de actuales autoridades y hasta de funcionarios que “tranza diezmos”. Exige a la Fiscalía aprehender al exministro Juan Santos. “Estamos investigando que las supuestas empresas que están ejecutando, no en su totalidad, pero pertenecen a exviceministros, a actuales viceministros o actuales funcionarios, son una cúpula y ellos están transando con los porcentajes de diezmos. Estamos investigando”, indicó el legislador evista en conferencia de prensa. Mencionó que esta denuncia de supuesta corrupción fue realizada hace meses y que se tiene documentación, en la que se hace referencia a más de 10 cuentas que fueron manejadas por colaboradores y familiares que trabajan en instancias públicas. Lamenta que el Gobierno haya esperado a que el exministro haya reunido una gran cantidad de recursos para recién actuar. “Entonces, denunciamos esas cosas y con qué nos salen, quiero decirles a los beneficiarios de esas obras: ¿ustedes creen que con esos diezmos, del 8% o 10%, que ha salido de las utilidades de las empresas? No fue así, salió de las obras mismas, porque han bajado la calidad, y su duración será menor tiempo”, observó Pardo. El legislador demandó al Ministerio Público que se aprehenda a Juan Santos de manera inmediata. Pardo recordó que como legisladores vienen denunciando hechos irregulares en instancias públicas como el caso de la Administradora Boliviana de Carreteras, ello porque tienen la tuición de fiscalizar. Sin embargo, lamentó que tanto el presidente Luis Arce, como los ministros, los “acusaron” de querer desestabilizar. “La famosa bancada que se conocía como renovadores, para mí son robadores, porque de todas las obras están robando y ahora hacen conocer. Cuando una licitación sale con un precio evaluado más bajo, no puede ser que adjudiquen al número 20, obviando 18 propuestas. Entonces, lamentablemente nos hacen caso omiso”, cuestionó el diputado del MAS.