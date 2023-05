Sylvester Stallone y su familia a solas con Infobae por el reality The Family Stallone





15/05/2023 - 13:29:19

Infobae.- En las últimas tres décadas, millones de personas en el mundo han podido ver a Sylvester Stallone meterse en la piel de un boxeador, como un veterano de la guerra de Vietnam o como un policía del futuro, entre muchos otros personajes. Sin embargo, nunca se había visto al actor neoyorkino tan de cerca en su faceta como padre o esposo, hasta ahora que está por estrenar La familia Stallone (The Family Stallone), el primer reality show en el que Sly muestra su intimidad y su día a día fuera de los sets de filmación. En esta nueva producción, el veterano actor se une a su esposa Jennifer Flavin y las tres hijas que procrearon juntos (Sophia, Sistine y Scarlett), para retratar la forma en la que viven y conviven diariamente. Para el nominado al Oscar en tres ocasiones, aceptar participar en este formato de show no fue algo sencillo, pero su familia jugo un papel crucial para que él decidiera hacerlo. “No fue fácil, porque vengo de otro mundo y de películas. ¿Quién hace realities? He visto tantos realities con ellas (sus hijas) como The Bachelor y The Bachelorette y todo eso. Dije: “¿Sabes? esto puede ser interesante de experimentar. Vamos allá”. Tenemos personalidades divertidas”, dijo la estrella a Infobae.

Para su esposa, Jennifer, la diferencia de la producción que ellos estelarizan y otras con un formato similar es que lo que se ve en pantalla no está guionizado o está lleno de peleas y controversia. Por el contrario, muestra la relación que llevan diariamente y que asegura, está llena de risas y buenos momentos. “Todos nos amamos y [el programa] es casi más una serie documental y no un reality, donde estamos enfrentándonos o hay una historia que tenemos que seguir y luego todos tenemos que emborracharnos. Esto no es así, es más nuestra familia y nuestra interacción real. Así que, siento que es muy auténtico”, detalló Jennifer. Sylvester Stallone protagonizó la serie Tulsa King y muy pronto, el 17 de mayo, lo verás junto a sus seres más queridos en La familia Stallone. Ambas producciones son de Paramount+.