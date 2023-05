Proyecto del Gobierno plantea endurecer la sanción hasta en ocho años a encubridores de delitos sexuales contra menores





15/05/2023 - 12:25:04

El ministro de Justicia, Iván Lima, informó este lunes que el anteproyecto de ley presentado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) busca modificar el Código Penal para que las personas que encubran delitos sexuales e contra de menores sean sancionadas con hasta ocho años de cárcel. “El encubrimiento es un delito, lo que estamos haciendo en el proyecto (de ley) es modificar el Código Penal y estamos ampliando la sanción. La sanción en el encubrimiento de cualquier persona va de seis meses a dos años, para este tipo de delitos (agresiones sexuales) va ir de cuatro a ocho años, se está agravando la pena”, aseveró Lima en entrevista con radio Fides. El anteproyecto de ley fue redactado por el Gobierno ante los hechos “aberrantes” cometidos por el jesuita español fallecido Alfonso Pedrajas en contra de más de 85 menores de edad que estudiaban en el Colegio Juan XXIII de Cochabamba. El reportaje publicado por el periódico español El País -el pasado 30 de abril- develó los crímenes de Pedrajas, quien confesó en su diario las violaciones y abusos sexuales que cometió, encubierto por sus superiores de la Compañía de Jesús. La propuesta del Ejecutivo presentada ante la ALP plantea la imprescriptibilidad en delitos sexuales contra infantes, niños, niñas y adolescentes. Además de la conformación de una “Comisión de la Verdad” para investigar los casos de pederastia y sancionar a los responsables. Lima remarcó que con esta Comisión las víctimas tendrán derecho a que el hecho sea investigado y no quede en la impunidad, previsto en el artículo cuatro del anteproyecto de ley, ya sea por la vía penal o mediante esta comisión. “El derecho a la verdad siempre tiene que estar en estos casos (…) Nadie se va quedar sin conocer la verdad, pero ese tiene que ser un derecho de las víctimas, si la víctima no desea no podemos obligarte a llevar el caso”, indicó. Lima lamentó que los delitos más cometidos en el país son de violencia en contra de la mujer e intrafamiliar. En tanto, el delito de violación contra niños, niñas y adolescentes ocupa el cuarto lugar y es cometido en ámbitos dónde deberían ser protegidos. “El proyecto de ley y la posibilidad de investigar los delitos de violación de niño y adolescentes, no es para la iglesia, no está pensado para una categoría de víctimas, está pensada para todas las víctimas”, enfatizó.