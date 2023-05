Alambradas de púas y advertencias es todo lo que encuentran los migrantes en la frontera México-EEUU





15/05/2023 - 11:35:06

VOA. — Después de horas de espera en el lado estadounidense de la frontera y esperando que la Guardia Nacional de Texas les permitiera buscar asilo en Estados Unidos, un grupo de 15 migrantes cruzó un río verde y poco profundo de regreso a México, con el rostro decepcionado. Los migrantes viajaron desde países como República Dominicana y Guatemala y el sábado estuvieron entre las primeras personas que trataron de entrar a EEUU desde México después del fin del Título 42 que impidió a muchos solicitar asilo en la frontera durante los últimos tres años. Pero el acceso al asilo sigue estando restringido. "Por favor, regresen a México", dijo un soldado de Texas al grupo justo al norte de un río que divide El Paso, Texas, y Ciudad Juárez de México, debajo de un puente que une los dos países. Mientras los migrantes avanzaban penosamente por la ribera arenosa y llena de basura hacia México, un guatemalteco dijo que las tropas de Texas habían sido claras: "No es de nuestro interés que estén aquí". Dos docenas de soldados de la Guardia Nacional rápidamente se dispusieron a estirar rollos de alambre de púas a través de la base de cemento del puente donde habían estado los migrantes. Desde que el Título 42 terminó el jueves por la noche, Reuters fue testigo de nueve casos en los que las autoridades estadounidenses les dijeron a los solicitantes de asilo que intentaban entrar desde Ciudad Juárez, entre ellos venezolanos, cubanos, colombianos y mexicanos, que necesitaban citas a través de la aplicación CBP One. Cuando una familia colombiana de seis personas se acercó a un puerto de entrada a El Paso, Texas, un oficial de CBP dijo que necesitaban una cita. "Hay mucha gente delante de ti... no podemos dejar que te saltes la línea", dijo. No se puede cruzar aquí Heidi Altman, directora de políticas del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, un grupo de ayuda legal, dijo que vio escenas similares en la ciudad fronteriza mexicana de Matamoros y le preocupaba que los funcionarios estadounidenses estuvieran bloqueando el acceso al asilo. "Si la persona tiene una cita con CBP One... no hace ninguna diferencia en términos de la obligación legal del gobierno de EEUU de permitirles entrar y procesar el asilo", dijo. Debajo del puente Ciudad Juárez-El Paso, un miembro de la Guardia Nacional de Texas advirtió a los migrantes que si se adentraban más en territorio estadounidense serían deportados y se les prohibiría solicitar la entrada a EEUU durante cinco años. Bajo la nueva regulación, la mayoría de los migrantes no son elegibles para el asilo si pasaron por otros países sin buscar primero protección en otro lugar, o si no utilizaron las vías legales. Dichos mensajes han llegado a los oídos de muchos migrantes que depositan sus esperanzas en CBP One. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo este domingo que el número de migrantes que cruzan la frontera se redujo a la mitad desde el final del Título 42. Sin embargo, algunos no están familiarizados con la aplicación. Una pareja dominicana debajo del puente dijo a Reuters que acababan de llegar a Ciudad Juárez y no habían oído hablar de eso. Una mujer cubana, con su hermana y su hijo en un puerto de entrada, dijo que no confiaba en que la aplicación funcionara.

Alejandro Mayorkas brinda declaraciones desde la frontera sur de Estados Unidos, en Texas, el 5 de mayo de 2023. Kleisy, una guatemalteca de 16 años que viajaba sola, llegó minutos después de que el grupo se dispersó debajo del puente y dijo que funcionarios estadounidenses en otras partes de la frontera habían enviado un mensaje similar. "Dijeron que no podía cruzar aquí", dijo, luchando por hacerse oír a través de un repentino torrente de lágrimas. La adolescente con jeans negros y una gorra de béisbol amarilla brillante dejó sola su ciudad natal de Jalapa y esperaba reunirse con su padre en Dallas, Texas, después de una separación de 10 años. Kleisy, quien solo dio su nombre de pila, cruzó al lado estadounidense del río, se acercó al soldado más cercano y pidió cruzar. Rápidamente la saludó con la mano, diciéndole que encontrara un punto fronterizo formal. Mientras tanto, las tropas de Texas desenrollaban más alambre de púas.