Caso decretazo: Audiencia cautelar de Camacho es suspendida por quinta vez





15/05/2023 - 11:07:05

La audiencia cautelar en contra de Luis Fernando Camacho por el caso denominado “decretazo” fue suspendida nuevamente este lunes, aún no se tiene una nueva fecha para que se desarrolle este acto procesal. “La secretaria ha informado que no se va poder llevar la audiencia y no se ha dado una nueva fecha porque no se encuentra el juez”, informó el abogado de Camacho, Martin Camacho. Detalló que el juez Juan José Quiroz tendría una baja médica y por ello se determinó la suspensión de esta cautelar. Esta es la quinta vez que se suspende este acto, sin embargo, sería la primera vez que se tiene la ausencia de la autoridad jurisdiccional. Camacho es investigado por la emisión del decreto 373 -en marzo de 2022 cuando viajó a Brasil - que delegaba sus funciones al secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro, y no al vicegobernador Mario Aguilera, como lo establece el Estatuto Autonómico de Santa Cruz. El excívico y gobernador cruceño está imputado por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes tras aprobación del cuestionado decreto departamental, que luego quedó anulado. Camacho cumple detención preventiva en Chonchocoro, emplazado en el municipio de Viacha, en el marco de las investigaciones del caso denominado Golpe de Estado I, proceso activado por la exdiputada Lidia Patty.