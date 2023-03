Niegan por cuarta vez la visita del senador Erik Morón a Camacho en Chonchocoro





16/03/2023 - 16:34:46

El Deber.- Por cuarta vez, el senador Érik Morón (Creemos) denunció que no le permitieron ingresar al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, para visitar al gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, pese a que los jueves son días de visitas en este centro carcelario. Morón lamentó que se vulneren los derechos del gobernador, siendo que existe un documento firmado por el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, que garantiza que podrá recibir visitas en los días y horarios permitidos por el penal, además de una resolución judicial que establece lo propio. “No les dio la gana de dejarme ingresar a visitar al gobernador secuestrado Luis Fernando Camacho. Tengo la solicitud aprobada por el gobernador para poder visitarlo, pero no me dejan entrar”, se quejó Morón. El legislador afirmó que insistirá las veces que sean necesarias hasta encontrarse con el jefe de su partido y tratar la coyuntura política nacional. “Esta es una muestra clara de amedrentamiento a una persona que no dejan ingresar a sus visitas”, añadió. Carta de Camacho No obstante, el senador pudo recibir una carta escrita por Camacho, desde su encierro, en la que se refiere a la coyuntura que atraviesa el país, afectada por una crisis económica, las movilizaciones de maestros y potosinos y la persecución política que sufren líderes de oposición, en manos de una justicia subordinada al MAS. “Al pueblo boliviano y a los dirigentes opositores quiero decirles que la recuperación de la democracia depende de nosotros mismos. Que el masismo se pelee por el poder y se divida no debe importarnos para nada, lo importante es comprender las necesidades de la gente y trabajar con fe y entre todos para recuperar la democracia. No olvidemos que los bolivianos que queremos una Bolivia próspera, una Bolivia con justicia y una Bolivia con libertades, somos la mayoría. Y de ahí que la unidad de la Bolivia democrática de cara al 2025, es nuestro deber moral más alto”, escribió Camacho.