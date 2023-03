Citan por cedulón al diputado Héctor Arce para declarar en La Paz por denuncia de Rolando Cuéllar





16/03/2023 - 12:16:10

Erbol.- El diputado Héctor Arce Rodríguez debe presentarse a declarar el viernes en la Fiscalía de La Paz, por una denuncia de presuntos hechos de corrupción presentada por su colega Rolando Cuéllar. La notificación fue realizada por policías mediante cedulón, es decir que se pegaron los documentos en la puerta de la oficina de Arce en la Asamblea Legislativa, debido a que no se encontraba en el lugar. El diputado Cuéllar estuvo al momento de la notificación y calificó a Héctor Arce como “prófugo”, al no encontrarse en el lugar, toda vez que debería estar en la Asamblea. La asistente de Héctor Arce explicó que el diputado pidió licencia, para dirigirse a Aiquile en Cochabamba y presentarse voluntariamente, toda vez que ahí radica el caso. En este proceso, Cuéllar acusa a Arce de presuntas irregularidades en la gestión de obras cuando era Alcalde de Omereque. El aludido negó haber cometido actos de corrupción. El caso radica en Aiquile, pero la Fiscalía citó a declarar a Arce en La Paz, mediante un mecanismo de cooperación. Cuéllar dijo que Héctor Arce no podría declarar en Aiquile, puesto que está citado para presentarse en La Paz. Informó que ha pedido el arraigo para evitar una posible fuga del denunciado. Héctor Arce pertenece al ala “evista” del MAS y Cuéllar es de los “renovadores”. Ambos han cruzado declaraciones en varias oportunidades por el conflicto interno del MAS y el liderazgo de Evo Morales. El expresidente Morales se pronunció anoche alertando que se pretendía atentar contra la libertad de Arce.