Pozo en el Chaco reporta producción de crudo y gas para cubrir el mercado interno





16/03/2023 - 11:45:47

Un volumen promedio de 5,19 millones de pies cúbicos por día (MMpcd) de gas natural alcanzó en febrero de este año la producción del pozo Chaco Este – 6D (CHE-6D), informó este jueves el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen. “Luego del éxito en las pruebas de producción, el pozo registró en febrero una producción promedio de 119,85 barriles por día (Bpd) de condensado y 5,19 millones de pies cúbicos por día de gas natural. Son volúmenes que contribuyen a garantizar el abastecimiento interno y el cumplimiento de compromisos asumidos, en el marco del Plan de Reactivación del Upstream (PRU)”, destacó citado en un boletín. Las pruebas de producción en el pozo, localizado en la provincia Gran Chaco del departamento de Tarija, registraron caudales de hidrocarburos encontrados a una profundidad de 2.904 metros en la “Formación Chorro”. De acuerdo con el reporte de la estatal petrolera, las operaciones de perforación del pozo CHE-6D, a cargo de la operadora Vintage Petroleum Boliviana Ltd., se iniciaron el 17 de diciembre de 2022 y finalizaron el 10 de enero de 2023. En la etapa de perforación se utilizó el equipo de perforación SAI-316, el mismo tiene una potencia de 2.000 HP (caballos de fuerza). Las pruebas de producción al pozo CHE-6D se realizaron entre el 15 y 16 de enero pasado. El pozo de desarrollo se encuentra en el campo Chaco, perteneciente al Área de Contrato Chaco Sur. El costo acumulado en la perforación de este pozo supera los $us 2,8 millones. En la perspectiva de incrementar la producción e incorporar nuevas reservas de gas natural y condensado, se perforaron los pozos Chaco Este – X2 (CHE-X2), CHO-X1 ST2 y CHE-4, los mismos que se encuentran en producción de hidrocarburos provenientes de la “Formación Chorro”. Ante este escenario favorable, Vintage Petroleum Boliviana Ltd., propuso perforar el pozo de desarrollo Chaco Este-6D, con el objetivo de incrementar los caudales de producción de hidrocarburos presentes en las arenas de la Formación Chorro, en la trampa estructural Chaco Este. ABI