Trasladan al cocalero Cesar Apaza a Chonchocoro; familiares denuncian atropellos





16/03/2023 - 07:14:26

Página Siete.- La familia del cocalero César Apaza denunció que Régimen Penitenciario ordenó el alta médica del dirigente que estaba internado en el Hospital de Clínicas, para luego trasladarlo al penal de Chonchocoro, donde guarda detención preventiva. Los allegados y la defensa del cocalero dijeron que hubo atropellos y el incumplimiento a una orden judicial. “Ha sido sorpresivo, estaba haciendo hora para entrar a visitarlo a mi hermano, cuando de pronto veo un movimiento extraño, llegó la movilidad de Bomberos, el custodio policial, ingresan y nos indican de que es una orden del director del Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, y lo sacan a mi hermano y se lo llevan”, lamentó la hermana del dirigente, Miriam Apaza, en contacto con Página Siete Digital. El dirigente fue trasladado al finalizar la tarde de este miércoles. Miriam Apaza contó que su hermano aún recibía fisioterapias para fortalecer su pie y mano, partes que todavía no recuperó la movilidad tras la embolia que sufrió el pasado mes en la cárcel. “Faltaban 10 sesiones y nos sorprendieron con esa decisión”, dijo. Evelyn Cossio, abogada del dirigente, denunció que se vulneraron derechos en este en este caso, ya que su defendido no podía ni caminar y fue trasladado en una camilla. Agregó que se hizo el traslado por orden de Régimen Penitenciario. Dijo que para tomar alguna determinación sobre la salud de Apaza, antes debía ser valorado por una junta médica, tal como manda una acción de libertad que se ganó en una instancia judicial. “Hay una acción de libertad el cual ha salido a favor de mi defendido, el incumplimiento a estas acciones es un delito que recae en una pena de ocho años de cárcel”, advirtió la jurista. Anunció que recabará información para saber quién dio la orden para el traslado de Apaza. El dirigente cocalero sufrió un embolia el pasado 14 de febrero en la cárcel de Chonchocoro y desde entonces se encontraba recibiendo atención médica en el Hospital de Clínicas de La Paz. Al respecto, la defensa responsabilizó al Ministerio de Gobierno por el estado delicado de salud de Apaza, debido a que no fue atendido oportunamente en en penal. Apaza fue el presidente de Autodefensa de Asociación Departamental de Productores del Coca (Adepcoca) durante los conflictos por el mercado de Villa Fátima. El dirigente fue arrestado en septiembre. En ese entonces, su defensa denunció que fue “torturado por policías” y posteriormente le dieron detención preventiva en San Pedro y en noviembre fue trasladado a Chonchocoro.