Gobierno al presidente Boric: No existe acuerdo bilateral para la reconducción de migrantes





16/03/2023 - 07:07:36

El Gobierno de Bolivia le recordó al presidente de Chile, Gabriel Boric, que no existe, entre La Paz y Santiago, ningún acuerdo que genera una obligación frente a la política chilena de “reconducción” o expulsión de ciudadanos migrantes de terceros países. La postura la expuso el vicecanciller Freddy Mamani ante las declaraciones de Boric, quien durante una visita a la población fronteriza de Colchane afirmó que Bolivia “no está llevando adelante la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera”. “Respecto a que Bolivia no estaría llevando adelante la reconducción de ciudadanos de otros países, entendiendo ésta como una expulsión del territorio chileno, no existe ningún acuerdo, convenio o instrumento bilateral que genere dicha obligación”, afirmó Mamani, en un mensaje divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Argumentó que “el procedimiento de reconducción, al que se refiere el presidente Boric, es normativa chilena que no genera ningún tipo de obligación internacional”. Para la autoridad, el tema de la migración irregular “debe ser abordado con las autoridades de la nacionalidad de la migración de origen, evitando la estigmatización negativa del migrante y cualquier acción que pueda vulnerar derechos humanos”. El norte de Chile está sumido desde 2021 en una fuerte crisis migratoria por la llegada masiva de personas por pasos clandestinos, el colapso de pequeñas localidades fronterizas como Colchane y la celebración de marchas xenófobas. El 27 de febrero, el Gobierno chileno desplegó a las Fuerzas Armadas en puntos críticos de la frontera con Perú y Bolivia, un operativo que durará 90 días y que ya suma miles de controles y decenas de detenciones. Boric aseguró que sostendrá reuniones con gobernantes “amigos” de la región para conversar sobre la migración irregular. Entre los mandatarios con los que prevé conversar está el presidente Luis Arce y Alberto Fernández (Argentina). Mamani ratificó que “el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia siempre está dispuesto al diálogo bilateral, para abordar temas de interés común, más aún con los países vecinos”. ABI