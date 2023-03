Ministro alerta que ataque al modelo económico tiene conexión entre el Comando Sur y Fitch Ratings





16/03/2023 - 07:01:43

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, alertó este miércoles que el Modelo Económico Social Comunitario Productivo está bajo “ataque” y advirtió una conexión entre el Comando Sur de Estados Unidos, que expresó su “preocupación” por la presencia de China en la región para explotar el litio, y la calificadora Fitch Ratings que, de forma casual, anticipó para marzo su reporte de calificación anual que comúnmente emite en septiembre. “Hay un ataque al modelo económico, al Gobierno nacional porque Bolivia ha ido avanzando de manera importante en este esquema de sustitución de importaciones”, afirmó Montenegro en el programa Poder, Medios y Miedos. Planteó la posibilidad de una conexión entre las declaraciones de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson que, como en otras ocasiones, se refirió al “Triángulo del Litio” como un asunto de “seguridad nacional” y el reciente reporte de la calificadora Fitch Ratings que pasó su valoración de Bolivia de B a B-. El 8 de marzo, ante una comisión de la Cámara de Representantes, la jefa de la misión militar estadounidense en la región expresó su preocupación por “la actividad maligna de nuestros adversarios”, en una clara alusión a China, nación a la que acusó de aprovecharse de los recursos naturales que hay en Bolivia, Chile y Argentina, “aparentando que está invirtiendo cuando, en realidad, está extrayendo”. Luego de indicar de manera errada que Bolivia, Chile y Argentina concentran el 60% del litio del mundo, cuando en realidad es el 68% según el informe Litio en Sudamérica difundido en 2022 por el Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales (Clacso) y el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC), el legislador Carlos Giménez preguntó cuánto de ese porcentaje “es controlado por China”. “No tengo la respuesta a esa pregunta, pero podría tratar de pedírselo a uno de nuestros socios internacionales”, respondió. “Creo que durante demasiado tiempo hemos ignorado nuestro propio patio trasero y hemos permitido que Rusia, China e Irán, adversarios de Estados Unidos, hagan grandes incursiones en nuestra región”, advirtió Giménez, quien incluso dijo que “yo creo que China es nuestra mayor amenaza” y señaló que “solo va a faltar lo militar”. Montenegro señaló que las declaraciones de Richardson y de Giménez son “evidencia de las intenciones que se tienen” con respecto al país, que el 20 de enero firmó un convenio con el consorcio chino CBC (CATL BRUNP & CMOC) para la instalación de dos plantas con la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) en salares de Potosí y Oruro con una inversión superior a los $us 1.083 millones. Y a ello sumó que venga “justamente” este reporte de calificación de Fitch Ratings que anualmente emite sus informes en septiembre, pero que en esta ocasión decidió hacerlo en marzo y solo contemplando la situación de las reservas internacionales, sin considerar la estabilidad económica que tiene el país y que supo “campear” la inestabilidad global que produjo la pandemia del Covid-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania que disparó los indicadores de inflación en varias naciones. “No es raro esta conjunción justamente de la calificadora de riesgo con este video (de la declaración del Comando Sur), para mí, mi posición personal, no hay casualidades, somos muy viejos para pensar que esto ha ocurrido por una cosa fortuita, hay un ataque al modelo económico, al Gobierno nacional porque Bolivia ha ido avanzando de manera importante en este esquema de sustitución de importaciones”, aseguró. Ante este “ataque”, Montenegro afirmó que el Gobierno tiene el respaldo del pueblo boliviano que le dio el 55,11% de apoyo electoral “para devolver al país la esperanza de seguir creciendo”. “Nosotros, como Gobierno nacional, somos soberanos y no somos el patio trasero de nadie”, enfatizó. ABI