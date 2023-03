En 7 meses, el MAS y Evo usaron coches oficiales en 5 ocasiones; oposición pedirá informe del parque automotor estatal





16/03/2023 - 06:48:31

Página Siete.- En siete meses, el MAS y el expresidente Evo Morales usaron vehículos oficiales en al menos cinco ocasiones para fines “político-partidarios”. Comunidad Ciudadana y Creemos anunciaron que solicitarán un informe al Gobierno sobre el uso del parque automotor estatal. El diputado José Manuel Ormachea reveló que el coche en el que Morales viajó a La Asunta el fin de semana figura como “robado” en el RUAT. El sábado, el exmandatario Morales arribó a las comunidades de Santa Rosa y Chamaca en el municipio yungueño de La Asunta a bordo de un motorizado que es de “uso oficial”, con placa 2173DHYy que figura como “robado”, reveló el diputado Ormachea, datos técnicos que fueron confirmados por este medio en la página del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT). No obstante, no es la primera vez que Morales viaja en un coche oficial. Entre septiembre de 2022 y el sábado 11 de marzo, autoridades del Gobierno del MAS y el exmandatario usaron al menos en cinco ocasiones ese tipo de bienes para fines “político-partidarios”, según la oposición. Las cinco veces En agosto de 2022, el diputado de Comunidad Ciudadana Jairo Guiteras denunció que el martes 9 de ese mes fueron utilizados al menos tres vehículos oficiales de Vías Bolivia para desbloquear las calles durante el paro cívico cruceño. Las imágenes mostraban a dos camionetas, una ploma y otra blanca ambas Toyota, y una tercera de color rojo marca Mitsubishi. Guiteras anticipó que iba a denunciar al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, por uso indebido de bienes del Estado. Un mes después, el 7 de septiembre, la diputada masista Soledad Pérez admitió que Morales utilizó un vehículo oficial para una visita que realizó a comunidades de Coroico y Caranavi. El coche fue “prestado” por la alcaldesa coroiqueña Elizabeth Mamani. El 8 de noviembre, el cívico Joiner Calpiñeiro denunció que una contramarcha del MAS en Cobija utilizó coches estatales. “Fue una marcha de funcionarios públicos que además usaron autos del Estado”, dijo el dirigente. Ese día hubo una movilización ciudadana contra la persecución política, pero los masistas también hicieron su protesta. En 2023, el 19 de enero, el diputado del MAS Jorge Yucra fue denunciado en Sucre por manejar un vehículo oficial en estado alcohólico y además chocar a un motociclista, para después darse a la fuga. Se conoció que el coche fue confiscado antes por la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) que después entregó a la Cámara de Diputados en comodato en La Paz. Y el pasado 13 de marzo, Morales llegó hasta San Rosa y cuando estaba a punto de instalarse en Chamaca fue rechazado por los vecinos de esa comunidad. Los videos que circularon en las redes sociales muestran un vehículo gris que tiene el letrero de “uso oficial”, hay un segundo motorizado azul que no tiene esa inscripción. “Es robado” José Ormachea, el diputado de CC, informó este miércoles que la vagoneta Hilux Surf en el que Morales fue hasta las comunidades de La Asunta tiene cinco deudas por impuestos y cuatro multas por un valor de 3.678 bolivianos, pero que además figura como robado. El informe del RUAT dice textualmente: “El vehículo está marcado como robado. Verifique en Diprove”, por ello el asambleísta pregunta cómo un expresidente maneja un motorizado hurtado. “Quiero citar lo que dijo (el diputado) Héctor Arce ‘El hermano Evo Morales) sólo se mueve en una vagonetita’. Este es un vehículo robado, entonces le están robando al pueblo boliviano, al Gobierno nacional y a nuestros impuestos”, precisó Ormachea. El martes Arce anunció además que harán una colecta para que Morales se traslade en helicóptero a los Yungas. Jairo Guiteras, colega de Ormachea, recordó que hace tiempo vienen denunciando el uso indebido de bienes del Estado, pero que ahora se debe preguntar cómo el exmandatario dispone de ellos. “Qué rol tiene Evo Morales dentro del Gobierno para utilizar vehículos oficiales, porque estos autos únicamente pueden ser utilizados por autoridades del Gobierno no por particulares, en ese sentido se está cometiendo un delito, no únicamente una falta administrativa”, puntualizó. Informe del parque automotor Desde Comunidad Ciudadana y Creemos impulsarán un pedido para que el Gobierno informe sobre el parque automotor y el uso que se les da a los coches oficiales. “Efectivamente, hay que pedir un informe extensivo a los ministerios que correspondan para saber cuál es el parque automotor y para qué se están utilizando estos vehículos, que al parecer se usan de manera partidista y proselitista en campañas en este caso de Evo Morales con fines de reelección”, aseveró Ormachea. Fabiola Guachalla, diputada de Creemos, recordó que en el pasado ya denunciaron el uso indebido de bienes del Estado, pero que ahora reactivarán el caso, aunque alertó que las instancias estatales “no colaboran”. “Hemos hecho constantes peticiones de informes desde la oposición sobre lo malo es que ellos sean los dueños (del aparato administrativo público) y no nos responden, pero vamos a volver a pedir una petición de informe por los canales legales para darle una respuesta a la ciudadanía”, prometió Guachalla. El diputado Guiteras afirmó que se debe averiguar quién da las autorizaciones para que estos vehículos sean utilizados por terceros y sobre el caso del diputado Yucra, que en enero protagonizó un accidente de tránsito en Sucre al mando de un coche oficial que presuntamente le fue entregado por la Cámara de Diputados, Guiteras aclaró que esa instancia legislativa “no tiene facultades para entregar vehículos a parlamentarios”, un privilegio que solo gozan el Presidente, el Vicepresidente y el Secretario de la Cámara Legislativa. Este medio intentó obtener la versión de los diputados masistas Juan José Jauregui, Israel Huaytari y Andrés Flores, pero no respondieron.