Justicia rechaza Acción Popular y mantiene aplicación del currículo educativo actualizado





16/03/2023 - 06:41:41

El Tribunal de Garantías de la Sala Cuarta Constitucional rechazó este miércoles la Acción Popular y mantiene vigente la aplicación de la actualización de la malla curricular educativa, que incorpora en la enseñanza temas como robótica, ajedrez e idiomas. El director jurídico del Ministerio de Educación, Wilfredo Yujra, explicó que con la decisión judicial se “desmoronan los argumentos falaces” en contra de la actualización curricular que implica la incorporación en la enseñanza de temas como despatriarcalización, economía, finanzas, idiomas, robótica, ajedrez y derechos humanos. “Se ha denegado la tutela, esto quiere decir que aquella pretensión de suspensión, paralización y anulación de la actualización curricular, que se ha pretendido realizar en este Tribunal de Garantías, ha quedado totalmente denegada”, afirmó a Bolivia TV. La Acción Popular fue presentada por el Consejo Nacional Cristiano en enero y pretendía suspender la actualización de la malla curricular. Los argumentos no fueron sustentados en la maratónica audiencia judicial que empezó a las 09.30 y terminó a las 17.00. “Se ha puesto en evidencia que aquellos argumentos no tienen relación con la verdad, son argumentos mentirosos, con los cuales se ha querido sorprender al Tribunal de Garantías y a la población”, aseguró el jurista y no descartó posibles acciones en contra de los promotores de la Acción Popular. Al igual que el Consejo, la dirigencia de Confederación de Trabajadores de Educación Urbana (CTEUB) se opone a la malla curricular actualizada, pese a que no la incluyó en su pliego de 200 puntos presentado al Ministerio de Educación. Con protestas violentas buscan que se deje sin efecto la incorporación de los nuevos temas en la educación. El diálogo convocado por el ministro de Educación, Edgar Pary, no dio resultados ante la posición irreductible de la dirigencia de los maestros urbanos. En las dos ocasiones que se instaló el diálogo, la CTEUB pidió centrar el análisis en cinco puntos: incremento del presupuesto para educación de 10,8% al 33% del Presupuesto General del Estado (PGE), la asignación de ítems, la deuda histórica, la malla curricular y el Congreso Educativo. Luego de dos encuentros, la dirigencia decidió retirase de la mesa de diálogo y retomó las medidas de presión con marchas y bloqueos. Pary convocó a retomar el diálogo el martes, pero los dirigentes pidieron diferirlo sin fecha a la espera de que lleguen a La Paz delegaciones del resto de Bolivia. ABI