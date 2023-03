Fuerte enfrentamiento entre los ultras del Napoli y el Eintracht Frankfurt antes del partido de Champions





15/03/2023 - 18:56:10

En verdadero infierno se vivió en el sur de Italia. Lo que debería ser una fiesta, se terminó convirtiendo en una pesadilla. Es que los hinchas del Napoli y del Eintracht Frankfurt de Alemania protagonizaron graves incidentes en la previa de la revancha de los octavos de final de la Champions League. Todo comenzó cuando un numeroso grupo de ultras del conjunto local fue a buscar a los 600 simpatizantes germanos que viajaron pese a la prohibición de entrar al estadio Diego Armando Maradona para el encuentro que estaba programado para que comience a las 17. Si bien la policía intentó evitar el cruce entre los violentos, el episodio se desenvolvió como si fuese “una guerrilla urbana” en las calles de Nápoles, según indicó la prensa europea que se encontraba en el lugar. En un informe elaborado por el diario La Repubblica, la reacción de los fanáticos visitantes no tardó en llegar, dado que los hinchas del Eintracht Frankfurt se enfrentaron con las fuerzas de seguridad y llegaron a prender fuego un móvil de la policía.

El caos generalizado fue tan intenso que los enfrentamientos provocaron el terror masivo entre los ciudadanos que debieron refugiarse en los edificios y en una iglesia de la zona. En el partido de ida disputado en Alemania también se habían registrado incidentes, por lo que las autoridades italianas decidieron vetar la venta de tickets para los residentes en Frankfurt. Sin embargo, cerca de 600 hinchas del equipo germano están desde el martes por la noche en la ciudad del sur italiano e incluso amenazaron con vandalizar un mural de Maradona. Algunos testigos aseguran que entre sus simpatizantes también había un reconocido grupo violento fanático del Atalanta de Bérgamo. A pesar de la reacción de la policía local, que reforzó el operativo de seguridad con mayor número de efectivos, los controles no pudieron evitar los incidentes. Hasta el momento no hay datos oficiales sobre el número de civiles detenidos y heridos.