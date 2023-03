ASFI pide a la población no dejarse llevar por rumores sobre el dólar





15/03/2023 - 18:35:51

El director ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra, pidió a la población boliviana no dejarse llevar por rumores especulativos sobre el dólar y advirtió que quienes están comprando la divisa a precios superiores al cambio oficial perderán dinero. “Lamentablemente algunas personas han seguido ese rumor, sacaron sus ahorros en bolivianos, perdieron intereses y compraron el dólar a precio alto. Después lo tendrán que volver a vender para hacer sus transacciones, pero a precio más bajo, ahí hay una pérdida, lamentablemente eso está induciendo estos falsos comentarios”, explicó Yujra. En los últimos días se reportó una inusual demanda de dólares y la consecuente especulaciones, sin embargo, la moneda nacional se mantiene fortalecida y estable, al igual que el sistema financiero, aseguró. “Hubo semanas en que se ha duplicado, triplicado, incluso cuadruplicado la demanda de dólares, y uno se pregunta ¿hay razón para que la gente demande dólares?, cuando la gran mayoría de los ciudadanos transamos nuestras operaciones cotidianas en bolivianos”, cuestionó. Ante los rumores, acotó, algunas personas y entidades le encontraron el negocio para vender y comprar dólares, aprovechando la diferencia de precios incluso más allá de lo fijado por el Banco Central de Bolivia (BCB), Bs 6,96 para la venta y Bs 6,86 para la compra. La ASFI realiza controles en bancos, casas de cambio y entidades de intermediación financiera para que sus operaciones estén enmarcadas en la banda de cotizaciones del BCB. De acuerdo con el titular de la ASFI, no hay fundamento técnico y económico que justifique una demanda inusual de dólares, toda vez que se cuenta con un sistema financiero sólido, estable y confiable. Llamó a la población no dejarse llevar por especulaciones y que se retorna a la normalidad gracias a la venta directa de dólares por el BCB. ABI