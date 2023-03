YLB tendrá el control de la industrialización del litio y garantizará la participación de más de una empresa





15/03/2023 - 18:29:15

La industrialización del litio se concretará en los salares del país y bajo un modelo soberano que no solo garantiza que Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) tendrá el “control” del proceso, sino también la participación de más de una empresa a fin de atraer inversiones, informó el presidente de la firma estatal, Carlos Ramos. “Tenemos salares muy grandes, no tenemos por qué limitarnos a una sola empresa. Y para disminuir ese riesgo para el Estado, lo que se quiere es firmar con más de una empresa”, explicó a la red de medios estatales. Bolivia tiene alrededor de 19 salares en los departamentos de Potosí y Oruro, y la finalidad de YLB es explorar y explotar al menos tres: Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes, por sus importantes potencialidades. “En ese aspecto, nosotros no vamos a decir todo el salar es para una empresa, jamás. Nosotros queremos que participen otras empresas en otras áreas del salar bajo su riesgo, es decir: tú exploras en esta área bajo el control de YLB, porque toda esta cadena es tuición nuestra”, afirmó. La firma estatal es responsable de las actividades de prospección, exploración, explotación, instalación, implementación, puesta en marcha, operación, administración de los recursos evaporíticos, industrialización y comercialización. “(En ese sentido), bajo un contrato de servicios, bajo nuestra fiscalización (…) lo importante es atraer inversión, que ellos (las empresas extranjeras) sean los que inviertan, pero también nosotros tengamos el control de todo eso y en el litio se está enfocando de esa manera”, sostuvo. El 20 de enero, YLB firmó un convenio con el consorcio chino CATL BRUNP & CMOC (CBC) para instalar dos plantas de producción de carbonato de litio grado batería con una capacidad de 25.000 toneladas (t) cada una, con tecnología Extracción Directa de Litio (EDL) en salares de Potosí y Oruro. El consorcio chino fue seleccionado tras una convocatoria internacional, a la que se presentaron unas 20 empresas extranjeras, y una rigurosa evaluación de propuestas que demoró cerca de dos años, entre 2021 y esta gestión. “Hasta ahora seguimos con el tema del convenio, justamente, para avanzar con la definición precisa de estas plantas, al ser salares diferentes necesitamos soluciones específicas para cada uno”, precisó Ramos. El proyecto de industrialización del litio boliviano en los salares de las regiones de Potosí y Oruro avanza con “mucha” firmeza y transparencia, en el marco de las leyes y normativas vigentes en el país. “Estamos queriendo que se haga la inversión por parte de la empresa (china) y dentro del marco de la alianza toda la construcción de esas plantas, la operación, mantenimiento y producción queda en manos de YLB, ese es el carácter soberano del convenio”, remarcó. Según YLB, con 21 millones de toneladas de litio en el salar de Uyuni, Bolivia se mantiene como el país con mayores reservas del metal y ese volumen se incrementará con la exploración y cuantificación en los salares de Pastos Grandes y Coipasa. Bolivia encara la industrialización del litio en Potosí con sus plantas de cloruro de potasio, carbonato de litio, cátodos y baterías, a escala piloto e industrial, cuya producción es comercializada en los mercados nacional e internacional. Se optó por la tecnología EDL para agilizar la industrialización del metal. Esta tecnología se caracteriza por reducir los tiempos en el proceso de extracción de litio y disminuir el impacto ambiental, algo que es fundamental en el cuidado de la Madre Tierra.