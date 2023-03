El Conade pide la renuncia de Hassenteufel por afirmaciones sobre la iniciativa de los juristas independientes





15/03/2023 - 18:27:33

Brújula Digital.- El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) pidió este miércoles la renuncia del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, debido a que éste afirmó que la iniciativa de los Juristas Independientes, la recolección de firmas para un referéndum del sistema judicial, no podría avanzar para esta gestión. “El Comité Nacional de Defensa de la Democracia CONADE solicita al Vocal Oscar Hassenteufel Salazar, presidente del Tribunal Supremo Electoral, renuncie a su cargo, por la actitud antidemocrática y por faltas graves a la Ley Nº 18 Ley del Órgano Electoral Plurinacional materializadas en sus declaraciones a los medios de Comunicación”, se lee en la carta que le envió el Conade a la autoridad electoral. En pasados días, Hassenteufel vio que la iniciativa ciudadana de los juristas independientes (de llevar adelante una reforma en el sistema judicial vía referéndum) no se puede llevar este 2023. “Este grupo de juristas está recolectando firmas para poder hacer posible un referéndum, eso tiene algunas complicaciones, porque una vez que reúnan las firmas necesarias, esas firmas deben ser verificadas en el Tribunal Supremo Electoral y luego eso debemos enviarlo al Tribunal Constitucional. No sabemos realmente si eso puede avanzar en el curso de este año, lo veo difícil y no es que esté en contra del proyecto ni mucho menos, pero lo veo bastante difícil”, aseveró. Para el Conade, las declaraciones del presidente del TSE son “discriminatorias” hacia la ciudadanía, por lo que calificó a las mismas de querer “desalentar, detener o anular” la recolección de firmas que inició en enero.