Román Loayza: La democracia no es para eternizarse, ni el 21F respetó Evo Morales





15/03/2023 - 18:12:16

Opinión.- Román Loayza, uno de los líderes que fundó el Movimiento Al Socialismo (MAS), considera que la democracia no es para eternizarse en el poder y que el expresidente Evo Morales incluso no respetó el referendo del 21F. En entrevista con Página Siete Digital, Loayza, entre otros detalles, se refiere al peligro que correría el presidente Luis Arce si asiste al festejo programado del MAS, el domingo 26 de marzo, y explica por qué no está a favor de que se llame “comandante” a Morales. ¿Cómo toma el festejo del MAS que se organiza en el Trópico? Evo Morales no debe hacer en su sector el aniversario del instrumento político. Hemos fundado en la Federación Única de Cochabamba. Cualquier evento nacional o departamental debería hacerse en Cochabamba no en las Seis Federaciones del Trópico. Las Seis Federaciones del Trópico no son una nación, ni son departamento. Son parte de tres provincias. Por lo tanto, estoy bastante en desacuerdo con este planteamiento. Tampoco estoy de acuerdo que sea en esa fecha. Cae domingo 26. El 27 o 28 tiene que ser el aniversario, porque el 27 hemos inaugurado el congreso y el 28 hemos terminado. Se manifestó en sentido de que no quiere que asista Arce a esos festejos, por los riesgos que implicaría ¿Es tan peligroso que asista, desde su punto de vista? Yo no quiero que vaya ni Lucho ni David, porque la pelea es fatal. Si es en el Trópico de Cochabamba, puede haber enfrentamientos, hasta puede haber heridos y detenidos, hasta muertos. Sabemos muy bien lo que ocurrió en Norte Potosí, en Yungas de La Paz. En Santa Cruz, también hubo enfrentamiento entre jóvenes. Hasta a eso estamos llegando. El instrumento político no era para pelear entre nosotros. Ahora bien ¿El Chapare no es punto neurálgico del MAS, siendo que de ahí proviene Morales? No son fundadores, yo soy el fundador, por eso mi candidato en la fundación era Alejo Veliz, pero Alejo Veliz no salió diputado plurinominal por causa del Evo, que ha hecho votar cruzado. Si hubiese salido, seguramente Alejo Veliz hubiera sido después candidato a la presidencia y ahorita hubiese estado él, pero esa traición ha hecho. Desde ahí, ha dividido Evo Morales Ayma. Hasta a mí me dice que soy traicionero. Él es. Yo nunca he traicionado. ¿A qué atribuye la arremetida del evismo contra el arcismo, siendo que son del mismo bando? Es envidia de liderazgo. Evo por envidia de liderazgo ha expulsado a Filemón Escobar, a mí se me ha cerrado en cuatro paredes. Quería ser ministro, pero él no me aceptó. Entonces, eso, envidia de liderazgo. No quiere que Lucho y David gobiernen mucho mejor que él, por eso está peleando fatal con su diputado, que ni siquiera era conocido, pero está trabajando fuerte. Lucho y David sufren la envidia de liderazgo, por eso está amenazado de todas maneras. Por eso, Lucho y David tienen que cuidarse. Yo también tengo que cuidarme, pero no me arrepiento lo que estoy haciendo. Menciona a Filemón Escobar ¿Cuál fue su “error” o por qué lo expulsaron de MAS? Filemón había dicho que iba a ser presidente del instrumento, porque era senador... Entonces, de eso Evo expulsó a su cerebro, a su profesor, a su mano derecha. Yo le dije no vas a expulsar. Me dijo “no voy a expulsar”, pero a la primera ha expulsado a Filemón Escobar. Envidia de liderazgo, como también ocurrió conmigo. Hoy, el MAS tiene un nuevo estatuto, cuestionado por el ala arcista. Cuando nació el MAS. ¿Cómo se diseñó el partido? El primer estatuto está claro que hemos trabajado, todas las autoridades dirigentes concejales gobiernos todos deben estar al servicio del pueblo, pero no están sirviendo al pueblo, más bien utilizan al pueblo como pongo, escalera. Yo no he sido llunku. Si hubiese sido, ahorita no hubiese estado enfrentando. Ha llegado la hora. Yo, como fundador, como vitalicio de la confederación, voy a enfrentar. Inclusive llamo a un debate a Evo Morales Ayma, públicamente, en cualquier canal. ¿Y qué opina del nuevo estatuto, que blinda el liderazgo de Morales? Están modificando a criterio personal y no orgánico. ¿Por qué terminó decantándose por Arce y no por Evo? Luis Arce y David Choquehuanca. Evo Morales debe descansar por lo menos ocho años. Debe meterse en sus pescados y en sus arroceras y no meterse a la política. Además, él quiere seguir apoyando a Cuba y Venezuela, no para eso hemos fundado el instrumento. Tenemos que ser respetuosos a nuestra identidad. Perdió muestro mar, hemos perdido las aguas del Silala, hasta eso. Cómo va a ser otra vez presidente, no puede ser. Por eso te digo con toda sinceridad. ¿Habla con Arce o Choquehuanca? Ni siquiera he dialogado con Lucho, con David sí algo he hablado. La cúpula del MAS declaró “comandante” de la denominada revolución democrática cultural a Morales, pero usted cuestiona que le digan comandante ¿Cuál es la razón? Está copiándose de Cuba, de Castro, de Venezuela. Ellos pueden ser comandantes porque con la revolución ha ganado Fidel Castro, tenía que ser hasta la muerte y sus hermanos herederos, pero aquí con la democracia hemos ganado. La democracia no es para eternizarse, es para servir primero y dos veces. Ni el 21F respetó Evo Morales Ayma ¿Por qué vamos a seguir apoyado? La fundación del instrumento político no era para caudillos no para hacer comandantes. ¿Tiene contacto con los antiguos dirigentes del MAS? Si es así ¿Qué le dicen sobre la situación actual del partido? Están contra el Evo. No solo los antiguos, sino los jóvenes también. Es hora de los jóvenes, hora de elemento nuevo. No queremos ser candidatos los antiguos, sino una joven mujer o varón va a ser, respetando los indígenas del oriente y occidente y de todo el país. Usted en los inicios del MAS hizo campaña por Morales, ¿lo veremos hacer campaña por algún candidato en 2025? Evidentemente, yo como fundador he hecho campaña para Evo, ahora voy a estar haciendo para otro candidato también campaña. ¿Cuál será su candidato ahora? Eso no voy a decir, eso va a elegir la sociedad boliviana en forma unidad y consensuada.