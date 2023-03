Diputado de CC acusa a Evo de usar un vehículo robado en viaje a Yungas, se respalda en informe de RUAT





15/03/2023 - 18:00:20

Opinión.- A raíz de un video que circula en TikTok y contrastando con datos oficiales del RUAT, el diputado José Manuel Ormachea de Comunidad Ciudadana denunció este miércoles al líder del Movimiento Al Socialismo Evo Morales de haber utilizado un carro robado en la comitiva que fue parte de su viaje que realizó el fin de semana a los Yungas de La Paz. También, según la Agencia de Noticias Fides, dos autos de uso oficial se encontraban en la caravana. Según los datos del registro oficial, las vagonetas que se encontraban en la caravana que trasladó a Morales eran dos Nissan tipo Patrol con placas 3455-DAD y 3440-ZYL, de uso oficial y la tercera vagoneta era una Toyota tipo Hilux Surf, con placa 2173-DHY, que mantiene un estado “robado” en el registro de la Policía. El vehículo identificado por Ormachea, una vagoneta marca Toyota Hilux Surf negra con placa 2173-DHY, fue filmada por diferentes medios periodísticos como parte de la comitiva de unos tres vehículos que fueron impedidos de ingresar a La Asunta, como una forma de rechazo al expresidente Evo Morales, a quien acusan de promover una división en la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, según reporta el medio Brújula Digital. “La prensa yungueña al cubrir la llegada y la escapatoria de Evo Morales en La Asunta, ha podido capturar imágenes del vehículo. Aquí hay una captura de la movilidad en la que aparentemente transportaba a Evo Morales y a su equipo”. afirmó Ormachea en una conferencia de prensa citado por el portal. El asambleísta informó que los datos encontrados en el Registro Único de Administraciones Tributarias (RUAT) señalan que el vehículo tiene una deuda de 3.678 bolivianos por impuestos municipales y sus respectivas multas que no fueron pagados desde 2017. “La movilidad con la que se dirigió Evo Morales a los Yungas, a La Asunta, está marcado en el RUAT, en su página web, como robado”, acotó el asambleísta. En el mismo registro del RUAT, en el sector “estado del vehículo”, se señala que el motorizado “está marcado como robado. Verifique en Diprove”. También advierte que el carro tiene un gravamen en la Unidad Operativa de Tránsito.Otros datos del vehículo indica que tiene radicatoria en Cotoca, departamento de Santa Cruz, y que es de uso particular. El diputado Ormachea resaltó que los datos que ofrece del vehículo no son de él ni de su alianza, sino de datos oficiales del RUAT, que es administrado desde el Ministerio de Economía. “Creo que hemos encontrado la razón por la cual la diputada Gladys Quispe, el otro día, estaba alabando a los autos chutos, hay que recordar que auto chuto es sinónimo de auto robado”, sostuvo cuando cuestionó la posición de su colega del MAS. Luego de emitir esos datos, indicó que espera una respuesta o explicación de parte de la comitiva de Morales que viajó el fin de semana de La Asunta.