Añez culpa a Evo por gastar reservas en empresas deficitarias y a Arce por usar al FMI para tapar el derroche





15/03/2023 - 17:40:35

Página Siete.- Luego de conocerse la caída de las reservas internacionales, la falta de divisas y la baja calificación de deuda de Bolivia de B a B-, la expresidenta Jeanine Añez se pronunció al respecto este miércoles y responsabilizó al gobierno de Evo Morales por gastos en empresas deficitarias, y al presidente Luis Arce por recurrir a las DEG del Fondo Monetario Internacional (FMI) para tapar el derroche de los 14 años de gestión del partido azul. “En 14 años de gobierno, el huido y su cúpula masista gastaron reservas del país en empresas deficitarias y museos personales: 0 en salud. Hoy usan FMI para tapar su derroche. La crisis tiene nombres: Evo/Arce”, apuntó Añez a través de sus redes sociales. En el gobierno de Añez, se denunció que, en los 14 años de gobierno de Morales, se ha dejado mucho “elefante blanco”, en las que se hicieron inversiones millonarias. La reacción surge luego de que la calificadora internacional Fitch Ratings presentó un informe lapidario de la economía boliviana. Primero, disminuyó las calificaciones de incumplimiento de emisor (IDR) de largo plazo en moneda extranjera y moneda local de Bolivia de “B” a “B-”. Segundo, pasó la perspectiva de la calificación de Estable a Negativa. Tercero, reveló el uso de los Derechos Especiales de Giro (DEG). Cuarto, reportó la caída de las reservas de gas. Quinto, identificó los riesgos políticos, entre otros aspectos negativos. Políticos y analistas coincidieron que el Gobierno, a través del Banco Central de Bolivia (BCB), recurrió al uso de $us 300 millones de las DGA del FMI para atender la demanda inusitada de divisas. Lamentaron que no se haya informado sobre estos temas. Recordaron que el MAS procesó a Añez por un hecho similar. Y es que, en 2021, el gobierno del MAS procesó a Añez por solicitar al FMI un crédito concesional de 320 millones de dólares para la atención de la pandemia; el partido azul decidió la devolución de esos recursos más la afectación por un total de 346,7 millones de dólares, por considerarlo un crédito irregular gestionado por el gobierno transitorio. Añez también se refirió a este tema y remarcó que ese préstamo se hizo para atender la salud de los bolivianos, ante la pandemia de la Covid-19. “Mi gobierno logró préstamo FMI para la emergencia por la pandemia Covid”, indicó. Cuestionó que el gobierno del MAS no haya hecho en el pasado inversiones en temas de salud. Jeanine Añez está recluido en el penal de Miraflores de La Paz por el caso golpe de Estado I. La exmandataria lleva dos años con reclusión preventiva por ese proceso.