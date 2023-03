El riesgo país de Bolivia supera la barrera sicológica de los 1.000 por primera vez, según JP Morgan





15/03/2023 - 17:31:46

El Deber.- Al informe de Fitch Ratings que generó repercusiones en la economía boliviana, hoy surge un nuevo tema. El banco estadounidense JP Morgan reveló que el riesgo país superó la barrera psicológica de los 1.000 puntos por primera vez, según reseñó el portal Bloomberg. Si se toma en cuenta que en la primera jornada hábil de este año, el riesgo país de Bolivia se ubicaba en 564, se observa que en lo que va de 2023 se disparó casi un 79%. El riesgo país es lo que formalmente se conoce como Emerging Markets Bonds Index o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI) y es calculado por el banco estadounidense JP Morgan. El indicador permite saber el adicional que exigen los inversionistas para mantener la deuda en dólares de la nación sobre los bonos del Tesoro estadounidenses comparable. El bono más significativo de Bolivia, es decir, el que vence en 2028, se ubica actualmente por debajo de los $us 65, luego de haber comenzado este año en $us 80,88. Reservas en alerta Economistas internacionales coinciden en que Bolivia atraviesa una situación crítica por la caída de las reservas. "Las presiones externas erosionaron el stock de reservas del BCB, que alguna vez fue enorme, de $us 15.100 millones en 2014 a solo $us 3.500 millones (2,7 meses de pagos externos actuales de 2023F) en los últimos datos disponibles hasta el 8 de febrero de 2023. Este nivel es muy bajo en relación con sus pares con tipos de cambio estabilizados. La falta de publicación de datos sobre las reservas desde entonces y las preguntas sobre su utilidad aumentan la incertidumbre sobre las municiones del BCB para manejar el shock actual, señala el informe de Fitch Ratings. "Este nivel es muy bajo en relación con sus pares con tipos de cambio estabilizados. La falta de publicación de datos sobre las reservas desde entonces y las preguntas sobre su utilidad aumentan la incertidumbre sobre las municiones del BCB para manejar el shock actual".